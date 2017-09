Verstappen: "No está siendo mi año"

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El holandés Max Verstappen reconoció este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno que "no" está siendo su año, aunque espera que Red Bull pueda reeditar en el circuito internacional de Sepang el doblete de la pasada temporada.

El australiano Daniel Ricciardo y Max Verstappen se repartieron la primera y segunda posiciones en la pasada edición del Gran Premio de Malasia y a ese recuerdo se aferra el joven piloto holandés, quien este sábado cumplirá 20 años.

"No está siendo mi año, especialmente los domingos, pero la velocidad está ahí y aquí vamos a intentar ganar de nuevo. El año pasado fue un día muy bueno para el equipo y esperamos volver a hacerlo bien este fin de semana", comentó en rueda de prensa.

Relegado a la sexta posición del Campeonato del Mundo con un único podio -el logrado en China en la segunda cita del calendario-, Max Verstappen se fijó "como prioridades para el año que viene ganar carreras y luchar por el título".

"No estamos en esa situación ahora mismo", lamentó, "así que quiero terminar esta temporada de la mejor manera posible y empezar a pensar en la siguiente".

Verstappen suma 68 puntos este curso, muy lejos de los 263 que conceden provisionalmente al británico Lewis Hamilton (Mercedes) el liderato del Campeonato del Mundo.