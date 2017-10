Carlos Sainz: "Hoy me sacrifiqué, pensando en la carrera de mañana"

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Toro Rosso) renunció este sábado a utilizar neumáticos nuevos en la segunda ronda de calificación del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno "pensando en la carrera de mañana", donde espera obtener un buen resultado pese a la sanción de 20 puestos en la parrilla de salida.

Conocedor de esta penalización, por la utilización en el circuito de Suzuka de "su sexto MGU-H, su quinto motor de combustión interna y su quinto turbo" de la temporada, el joven piloto madrileño rechazó montar gomas nuevas en la Q2.

"Salimos con los neumáticos que utilizamos en la Q1", explicó en declaraciones facilitadas por su equipo. "La razón es que queremos tener la posibilidad de elegir entre diferentes estrategias en carrera, teniendo en cuenta que saldré desde muy atrás", dijo.

Carlos Sainz se limitó, por tanto, en la segunda ronda clasificatoria a "practicar comienzos de carrera".

"No es lo que estoy acostumbrado a hacer y no he disfrutado mucho, pero es un sacrificio que debía hacer pensando en la carrera de mañana. Seguro que entonces lo apreciaré", sostuvo.

Es, precisamente, este domingo cuando espera conseguir "un buen resultado". "Espero tener una buena carrera y remontar, ya que podré utilizar los neumáticos nuevos que no utilicé hoy", indicó.