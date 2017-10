Hamilton, por delante de Vettel en el primer entrenamiento libre en Austin

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos, la decimosexta prueba del campeonato, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Hamilton cubrió, en la mejor de sus vueltas, los 5.513 metros de la pista texana, en un minuto, 36 segundos y 335 milésimas, 593 menos que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -segundo en el Mundial, a 59 puntos del inglés- en una sesión en la que el español Carlos Sainz, que debuta en Renault, fue décimo y su compatriota Fernando Alonso (McLaren-Honda) no marcó tiempo, al parecer por un problema hidráulico.

El finlandés Valtteri Bottas, compañero de Hamilton, se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 644 milésimas del inglés -que marcó la vuelta rápida del ensayo con neumático superblando-, en una sesión en la que el holandés Max Verstappen, recién renovado hasta 2020 con Red Bull, marcó el cuarto crono, a un segundo.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) -séptimo en la última carrera, en Suzuka, Japón- marcó el noveno tiempo del ensayo, a segundo y medio de Hamilton, pero con neumático blando.

El madrileño Carlos Sainz, que debuta con Renault en este Gran Premio, marcó el décimo tiempo del entrenamiento, a un segundo y 758 milésimas de Hamilton; pero por delante de su nuevo compañero, el alemán Nico Hülkenberg, que fue decimotercero, a dos segundos y medios del inglés.

Su compatriota el doble campeón mundial asturiano -que fue de nuevo el gran centro de atención durante la jornada del jueves, al anunciarse su renovación con la escudería McLaren- no marcó tiempo, al parecer por un problema hidráulico. Su compañero belga Stoffel Vandoorne fue quinto, no obstante, a un segundo y 17 milésimas del tiempo de Hamilton.

La segunda sesión libre se disputará a partir de las dos de la tarde en horario local (las 19:00 GMT), las nueve de la tarde en la España peninsular.

- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre:

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36.335

.2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 0.593

.3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 0.644

.4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 1.004

.5. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) a 1.017

.6. Felipe Massa (BRA/Williams) a 1.235

.7. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) a 1.263

.8. Esteban Ocon (FRA/Force India) a 1.473

.9. Sergio Pérez (MEX/Force India) a 1.526

10. Carlos Sainz (ESP/Renault) a 1.758

11. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 2.073

12. Lances Stroll (CAN/Williams) a 2.199

13. Nico Hülkenberg (GER/Renault) a 2.569

14. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) a 2.932

15. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 3.001

16. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) a 3.031

17. Sean Gelael (INA/Toro Rosso) a 4.071

18. Marcus Ericsson (SWE/Sauber) a 4.113

19. Charles Leclerc (MON/Sauber) a 4.493

20. Fernando Alonso (ESP/McLaren) sin tiempo