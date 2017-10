Alonso: "Sentí que el motor se venía abajo, no me lo podía creer"

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que volvió a abandonar este temporada, debido a un problema en el propulsor de su monoplaza, en el Gran Premio de Estados Unidos, explicó en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que sintió "que el motor se venía abajo" y que "no" se "lo podía creer".

"Es increíble, porque son otros seis u ocho puntos que tiramos", explicó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), que el pasado jueves anunció su renovación con la escudería de Woking, que el año próximo usará propulsores de la empresa gala con la que firmó sus dos títulos.

"Sentí que el motor se venía abajo, que fallaba, que daba tirones... y pensé 'otra vez, no'", explicó Alonso, 32 veces victorioso en la categoría reina, al canal de televisión español 'Movistar F1'.

"En Japón sales desde el último puesto de la parrilla de salida, vas rodando el quince o el dieciséis y no pasa nada. Y ahora, cuando estás el séptimo falla y te tienes que retirar. No te lo puedes creer", apuntó Alonso.

"Creo que hoy realmente merecíamos sumar algunos puntos. Hemos hecho una buena clasificación, una buena carrera y hemos tenido un buen comienzo, pero no obtenemos recompensa. Creo que por nuestra parte ha sido una actuación increíble", explicó posteriormente el genial piloto asturiano, en declaraciones difundidas por su propia escudería.

"He perdido potencia en la recta; he notado algunas vibraciones en el motor y que pasaban algunas cosas realmente extrañas", explicó.

"Es una lástima. En las últimas carreras hemos perdido muchos puntos (posiblemente 15 ó 20) que probablemente nos podrían haber ayudado a mejorar nuestra posición en el campeonato tanto a mí como al equipo. Es doloroso, especialmente porque estábamos en la séptima posición por méritos propios y lo habíamos luchado", explicó Alonso, de 36 años y que el pasado jueves anunció su renovación con McLaren, que el año próximo llevará motores Renault.

"Sólo quedan tres carreras y realmente queremos hacerlo bien, porque los chicos en el garaje trabajan muy duro día y noche para preparar los coches adecuadamente", apuntó el ovetense.

"Incluso esta mañana han tenido que cambiar el motor de Stoffel (Vandoorne, su compañero belga) y los dos equipos han trabajado juntos en eso; después se han preparado para la carrera y han llevado a cabo algunas paradas en boxes perfecta. Realmente hoy ha sido una oportunidad perdida", opinó Alonso tras su abandono en el Circuito de las Américas de Austin.