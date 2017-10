Lewis Hamilton: ´En general ha sido un buen día´

México, 27 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder de la clasificación mundial de pilotos y quien terminó segundo en las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de México, que se celebraron este viernes, consideró hoy en términos generales que para él resultó "un buen día".

En el primer ensayo libre, Hamilton terminó detrás de su compañero, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y en la segunda detrás del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) para apuntarse como el piloto más regular del día.

"Hoy ha sido un buen día, no comenzó bien, particularmente en la segunda sesión con el giro en mi primera vuelta que dificultó la ejecución", dijo Hamilton tras la segunda sesión de ensayos libres en el circuito de la capital mexicana.

El inglés destacó una vuelta y la larga carrera que cumplió con los neumáticos ultra suaves "probablemente fue una de las mejores que he hecho" y descartó haber completado las 26 vueltas "de forma consistente"

El piloto, tres veces campeón mundial, aseguró que en la sesión el equipo obtuvo mucha información del coche y señaló que la pista mexicana, de 4,3 kilómetros, "se sintió mejor en la segunda sesión, una vez que subió la temperatura y en general fue un buen día".

Para alcanzar su cuarta corona, a Hamilton le basta con acabar en el quinto lugar en la prueba del domingo, o ser noveno si el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) es segundo, e incluso no terminar la carrera pero que el piloto germano de Ferrari no mejore un tercer puesto.