Hamilton: ´Ahora quiero el número cinco´

México, 29 oct (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que este domingo se proclamó por cuarta vez campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró que lo único posible es pensar en el quinto título.

"Ahora quiero el número cinco. Voy a disfrutar hoy el cuarto, pero quiero más", dijo el piloto de 32 años tras la carrera.

Hamilton terminó noveno en el Gran Premio de México, ganado por el holandés Max Verstappen, pero su gran rival, el alemán Sebatián Vettel (Ferrari), acabó cuarto y eso le resultó suficiente al británico para asegurar el cetro.

"Me estoy preguntando por mis maestras que pronosticaban que nunca iba a lograr esto; seguro que leerán mañana las noticias y dirán: yo ayudé a ese joven", dijo.

De buen ánimo, Hamilton dijo que la clave para obtener triunfos en la vida se basa en no escuchar a quienes dicen cosas de más porque todos los seres humanos son como estrellas brillantes y deben encontrar su inspiración.

"Espero ser un testimonio de que se puedan lograr grandes cosas de la nada; sé que hay alguien allá afuera como yo", agregó.

El británico tuvo un domingo complicado en México, ya que en la salida su coche recibió un impactado del de Vettel y como consecuencia sufrió un pinchazo y tuvo hacer una parada, lo que lo retrasó.

Al narrar ese momento dijo que hubiera podido pensar en esperar a la siguiente prueba, en Brasil, para ganar el título, pero no lo hizo porque su mente estaba centrada en convertirse en campeón en México.

"Sabia que Max estaba casi 70 segundos adelante. Sin embargo estaba concentrado y solo pensaba en alcanzar la mejor posición posible. Tuve que aguantar con neumáticos blandos, pero luché", señaló.

Al referirse a su carrera, el ya tetracampeón dijo que todos sus títulos mundiales son diferentes y en este año está contento de pelear "con un campeón como Vettel, que sabe ganar campeonatos".

Celebró que la escudería Ferrari, gran rival de la Mercedes, haya tenido un gran regreso este año y deseó que haya otros campeonatos con una batalla tan fuerte como la que mantuvo con Vettel en 2017.

"Cuando ganas el campeonato estás como en las nubes y cuesta mucho entenderlo. Todo se ha acomodado para lograr esto. Hay muchas personas que crearon la maquina para explotar mi talento y mis habilidades y estoy agradecido", señaló.

Aunque celebró a la afición mexicana, que calificó como la mejor de todas, Hamilton calificó de duro el circuito mexicano, por la altura a 2.240 metros de altura sobre el mar, y la dificultad de adelantar, lo cual hace aburridas las carreras.

"No es una gran carrera para el espectáculo, pero es difícil para el piloto. Espero que hagan neumáticos especiales para correr en México", indicó.

El británico se negó a compararse con otras leyendas de la Fórmula Uno porque los coches son más poderosos con el paso del tiempo, sin embargo elogió al alemán Michael Schumacher, con siete campeonatos.

"Todos sabemos lo excepcional que fue. Sus récords han durado mucho tiempo. Cada año me fijo objetivos y tengo cosas por mejorar. Quedan años por delante, ya veremos", concluyó.