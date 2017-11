Brendon Hartley y Pierre Gasly serán los pilotos de Toro Rosso en 2018

Redacción Deportes, 16 nov (EFE).- El equipo Toro Rosso ha anunciado este jueves que el neozelandés Brendon Hartley y el francés Pierre Gasly continuarán siendo sus pilotos titulares en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 2018.

El equipo está terminando la actual temporada con Hartley y Gasly como pilotos después de empezar la misma con el español Carlos Sainz, que ha pasado a Renault, y ruso Daniil Kvyat.

Pierre Gasly fue el último piloto en salir del programa junior de Red Bull, y Brendon Hartley, campeón del mundo de Resistencia, ha disfrutado de un reencuentro con el programa de Fórmula Uno de la firma de bebidas energéticas tras quedarse fuera en 2010.

"Estamos muy contentos de que Pierre y Brendon hayan sido confirmados tan pronto por Red Bull como pilotos para 2018", afirma Franz Tost, director del equipo, en un comunicado de la escudería de Faenza.

"Durante esta última parte del año los dos han demostrado que están preparados para la Fórmula Uno. Se han adaptado rápidamente al coche, han mostrado buenas prestaciones y han demostrado estar siempre preparados para el desafío", agrega.

"Por lo tanto, estamos deseando tener un año completo con ambos; un año en el que esperamos poder ofrecerles un buen coche que, combinado con la consistencia de los dos, les permita estar en la mejor situación posible", señala Tost.

Pierre Gasly ha disputado cuatro grandes premios con Toro Rosso esta temporada. Faltó al Gran Premio de Estados Unidos para disputar la final de la Super Fórmula japonesa, lo que le dio la oportunidad a Hartley para que hiciese en su lugar su debut en la Fórmula Uno.

"Estoy muy contento de correr para Toro Rosso en 2018, por primera vez en mi propia temporada en la Fórmula Uno", asegura Gasly, campeón de la GP2 en 2016.

"Me gustaría dar las gracias a todas las personas involucradas que me ayudaron a llegar aquí: Red Bull, Toro Rosso, mi familia y todos los que me han apoyado en los malo momentos", agrega el francés, de 21 años.

Hartley afirma: "Es muy satisfactorio haber convertido una oportunidad que me sorprendió en una temporada como titular de F1 en 2018. No podría estar más feliz".

"Me gustaría agradecer a Red Bull y Toro Rosso por creer en mí y darme esta segunda oportunidad: los sueños pueden hacerse realidad", añade el neozelandés, de 28 años.

Ninguno de los dos pilotos ha anotado hasta ahora puntos para Toro Rosso en 2017, ya que el dudécimo puesto de Gasly en Brasil el fin de semana pasado ha sido la mejor clasificación lograda hasta ahora.

Con la confirmación de Hartley y Gasly, para completar la parrilla de pilotos de 2018 sólo queda por conocerse quién será el compañero del canadiense Lance Stroll en el equipo Williams-Mercedes tras la retirada del brasileño Felipe Massa, así como los nombres de los dos pilotos de Sauber-Ferrari.