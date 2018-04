Hamilton: "No estoy enfadado, salir noveno y acabar tercero no está mal"

Hamilton: "No estoy enfadado, salir noveno y acabar tercero no está mal"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) que fue tercero este domingo en el Gran Premio de Baréin, la segunda prueba del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Sakhir que "no" está "enfadado, porque salir noveno y acabar tercero no está mal".

Hamilton, de 33 años, cuádruple campeón mundial, que el sábado marcó el cuarto tiempo en la calificación, había sido sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla por sustituir la caja de cambios de su monoplaza

"No estoy enfadado", respondió Hamilton en la ceremonia del podio que tuvo lugar este domingo en el circuito de Sakhir después de la carrera, cuando se le preguntó por sus un tanto estridentes comunicaciones por radio.

"Valtteri hizo un gran trabajo", apuntó Lewis, en referencia a su compañero finlandés Bottas, que concluyó segundo en Baréin tras poner en serios aprietos al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), ganador de la carrera. "Y yo estoy muy contento. Empezar noveno y acabar tercero no está mal", añadió el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage.

"Tuvimos problemas de comunicación, porque no me oían bien por la radio. Estaba a 25 segundos de Vettel y no entendía bien qué estrategia era la que debíamos seguir", explicó Hamilton este domingo en el podio de Baréin.

Más tarde, explicó que "no fue una carrera fácil".

"Pero sí una carrera con la que estoy bastante contento, ahora que me he calmado. Hoy se trataba simplemente de minimizar las pérdidas y creo que acabar entre los primeros tres es un gran resultado, para el equipo y para mí", manifestó el inglés, que es segundo en el Mundial a diecisiete puntos de los cincuenta con los que lo encabeza Vettel.

"Hubiesemos preferido no haber tenido el asunto de la caja de cambios que tuvimos este fin de semana, pero esto contento con el ritmo de carrera", indicó Hamilton después de concluir tercero en Baréin.