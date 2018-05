Carlos Sainz: "El coche no acaba de ir bien todavía"

Montmeló (Barcelona), 11 may (EFE).- Después de conseguir el decimoséptimo mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España, el piloto español Carlos Sainz (Renault) reconoció que su monoplaza "no acaba de ir bien todavía" en el Circuit de Barcelona-Catalunya, si bien explicó que le penalizó un problema mecánico.

El piloto madrileño admitió que el trazado catalán no es del todo propicio para su coche y señaló que la escudería francesa deberá realizar cambios, si quiere acabar entre los diez primeros en la sesión de calificación que se celebrará este sábado.

"Hoy se ha visto reflejado que nos está costando más aquí que en otros circuitos. Si a eso le añades que tenía un problema mecánico, más todavía", analizó Sainz.

En este sentido, matizó que "sin el problema mecánico" podría haber ido "medio segundo más rápido", aunque relató que se produjo "un poco de lío" a lo largo del día. "El coche no acaba de ir bien todavía y tenemos que hacer cambios de cara a mañana si queremos ver a Carlos Sainz en el 'top 10'", agregó.

En cualquier caso, el piloto de Renault es consciente de que el trazado catalán no es el que más se adapta a su monoplaza, algo que ya se entrevió en los ensayos invernales.

"Sabía que nos iba a costar más que otros circuitos. No lo pareció desde fuera pero la pretemporada fue bastante dura para nosotros. No encontramos un buen equilibrio del coche en este circuito. Luego llegamos a Australia e iba genial. No sabemos por qué este asfalto no nos va bien y tendremos que investigar. No creo que hayan sido las mejoras de nuestros rivales, sino que nuestro coche no se adapta muy bien en este circuito", apuntó.

Con vistas a mañana, Sainz espera que poder estar un peldaño más arriba, pero avisó que será difícil ser mejor que sus rivales porque Hass y McLaren "fueron bastante más rápidos" que Renault en pretemporada.