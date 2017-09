Luis Casimiro: "Llegamos en un buen momento, pero el Real Madrid es favorito"

Las Palmas de Gran Canaria, 20 sep (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, quien se medirá este viernes al Real Madrid en una de las semifinales de la Supercopa Endesa, ha indicado hoy que, a pesar de que llegan, "en un buen momento para afrontar el choque", el rival "es el favorito".

"Creo que llegamos bien al partido del viernes, porque hemos evolucionado a nivel físico y táctico. Era normal que al principio tuviésemos alguna carencia, pero el conjunto ya está preparado para afrontar esta competición, y dentro de una semana el inicio de Liga, y estoy tranquilo en ese sentido", ha manifestado el técnico.

"No deja de ser un hándicap que uno de los bases (Gal Mekel) se haya incorporado solo una semana antes del inicio de la competición, pero tenemos la ventaja de que es un jugador muy inteligente que coge rápidamente las cuestiones tácticas, se fija en lo que hace su compañero Albert Oliver y eso le ayuda, y dirige enseguida al equipo", ha señalado.

El Herbalife defenderá ante sus aficionados el título de campeón conquistado el pasado año en Vitoria, aunque el técnico considera que será muy complicado conquistarlo nuevamente.

"De aquel título ya casi ni nos acordamos, porque ha pasado un año y ha habido muchas vivencias por el medio, pero no es fácil conseguirlo ante tu afición porque no lo ha logrado nadie, ni siquiera los equipos de bastante nivel. Debemos tener la ilusión de poder competir en la isla y ante nuestra gente, y jugar con ese extra de motivación", ha dicho.

"No sé qué partido se dará. Creemos que estamos con el rodaje necesario, pero es el final de la pretemporada y los equipos mantenemos más o menos nuestro mejor ritmo. Deberemos estar preparados a nivel mental para afrontar el encuentro que sea, y hacer un buen trabajo para resolver los problemas que nos podamos encontrar", ha apuntado.

Por otro lado, Casimiro ha restado importancia a las bajas de los lesionados Llull y Doncic en el conjunto que dirige Pablo Laso.

"Las bajas de dos jugadores importantes se notarían en otro conjunto, pero el Real Madrid tiene a Rudy, Carroll, Causer, Campazzo, Yusta, que está jugando muy bien, Maciulis. Son jugadores de primerísimo nivel, tienen un equipazo, y a un partido no notarán esas ausencias", ha revelado.

"Para mí, el Madrid siempre es favorito, así como cualquiera de los otros equipos de esta Supercopa si aplicamos el baremo presupuestario, porque nosotros no nos acercamos ni de lejos, al igual que en lo que a jugadores internacionales se refiere, pero yo siempre me planteo ganar cualquier partido y me da lo mismo quién sea favorito", ha reconocido.

El técnico del conjunto grancanario confía en que sus pupilos desarrollen el viernes ante el equipo madrileño la labor que habitualmente están acostumbrados a realizar.

"Los jugadores deben hacer ante el Madrid el trabajo que estamos realizando. Sabemos qué cosas queremos hacer, pero lo importante ahora es cómo hacerlas. Si salimos desde el minuto uno a hacer un buen partido estamos seguros de que ese hecho nos restará presión", ha asegurado.

"La plantilla que dirijo es para estar contento y la valoro positivamente. Es pronto aún, pero el grupo a nivel de química ya está bastante integrado, y también contamos con jugadores de calidad y con una gran capacidad de trabajo. Estamos volviendo a ser un equipo, como ya hemos demostrado en esta pretemporada", ha concluido Casimiro.