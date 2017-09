Séraphin: "Le dije a mi agente que si regresaba a Europa era para jugar aquí"

Barcelona, 20 sep (EFE).- El pívot francés Kevin Séraphin ha asegurado, en su presentación oficial como nuevo jugador del Barcelona Lassa, que cuando surgió la posibilidad de regresar a Europa puso la condición de jugar en el equipo azulgrana.

"Le dije a mi agente que si regresaba a Europa era para jugar en el Barça. Cuando Nacho me llamó, no lo dudé. Creo que podemos ganar la Euroliga, aunque el año pasado tuvimos una mala temporada", ha afirmado el jugador internacional francés.

Séraphin, de 27 años, 2,08 metros de altura y 126 kilos de peso, proviene de los Indiana Pacers de la NBA, equipo en el cual jugó la pasada campaña y estará en el Barça los próximos dos años.

El jugador galo ha jugado las últimas temporadas en la NBA, algo que no cree que tenga influencia con vistas a adaptarse, de nuevo, al baloncesto europeo.

"Crecí jugando en Francia y conozco ambos juegos, tanto en Europa como en la NBA. No fue muy difícil jugar en el equipo nacional y no veo que sea difícil regresar en Europa. Tengo que seguir centrado y si hago lo que tengo que hacer creo que puedo dominar Europa", ha precisado.

Llega Séraphin a Barcelona para "aportar mi experiencia al equipo y, a partir de aquí, ganar títulos", una filosofía similar con la que afronta la temporada el ala-pívot Adrien Moerman, que hoy también ha sido presentado oficialmente junto a su compatriota.

"El Barça tiene un equipo muy potente y estamos aquí para aportar toda la energía y conseguir títulos", ha subrayado Moerman, quien ha valorado que "la adaptación está siendo muy buena".

Moerman, de 28 años y 2,01 metros, llega para aportar solidez en la pintura después del estadounidense Justin Doellman, que el pasado año tuvo una temporada muy irregular debido a las lesiones.

Una de las características del ala-pívot galo es su notable porcentaje en el lanzamiento exterior, algo que, según ha explicado, el técnico azulgrana, Sito Alonso, tiene muy en cuenta en los entrenamientos.

"Lo que me ha sorprendido más de Sito Alonso es que cuando tengo que tirar y no tiro, me hace correr en los entrenamientos", ha bromeado.

Séraphin y Moerman se unen a Thomas Heurtel en la nómina de jugadores franceses en el Barcelona Lassa, algo que el exjugador del Darussafaka turco valora positivamente.

"El hecho de jugar con dos compañeros franceses será muy positivo. Hace cuatro años que juego en el extranjero, sin jugadores franceses y hace diez años que Heurtel, Séraphin y yo no jugamos juntos pero tenemos la capacidad de jugar juntos y bien", ha recordado Moerman.