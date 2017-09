Huertas: Tenemos un equipo que puede luchar por todo

Vitoria, 27 sep (EFE).- El base del Baskonia Marcelinho Huertas ha indicado hoy que tienen "un equipo que puede luchar por todo" y ha reclamado "ambición y confianza" para poder lograrlo.

El brasileño ha reconocido en una comparecencia ante los medios de comunicación que les falta tiempo pero tienen "buenas sensaciones estos días", aunque ha remarcado que no se deben confiar porque "puede ser un peligro".

"Si trabajamos duro y ponemos ganas podemos hacer lo que queramos", ha destacado.

Huertas ha lamentado las lesiones que sufren cuatro de sus compañeros (McRae, Beaubois, Shengelia y Garino) y ha comentado esto "parece un fantasma de este club".

"Afortunadamente ninguna son lesiones para mucho tiempo y tenemos que tener polivalencia fuera de nuestra posición", aunque eso "no será un problema porque tenemos jugadores que son polivalentes", ha analizado.

A este respecto, ha sostenido que todos tienen que dar "un poco más de lo habitual" para suplir a los jugadores que están de baja.

El paulistano ha opinado que se complementa "bien" con Jayson Granger, su compañero en el puesto de base, y ha asegurado que han demostrado que pueden estar "muchos minutos juntos en el campo".

En el choque del viernes ante el FC Barcelona Lassa Marcelinho regresará a la pista donde jugó como local durante cuatro años y consiguió un título de Liga Endesa.

"Vuelvo a un lugar donde he triunfado y he dejado mi huella. Tengo ganas de volver y empezar con una victoria la temporada", ha expresado.

Sobre el rival culé, el director de juego baskonista ha considerado que esta temporada incluye importantes cambios al tener un entrenador nuevo, Sito Alonso, muchos jugadores nuevos y una "filosofía diferente".

Sin embargo, ha admitido que no se ha podido ver "la identidad verdadera del Barça" y que "de momento es difícil saber cómo van a jugar".

El brasileño ha reclamado un "juego solidario y que el balón circule" como hicieron en el último partido de pretemporada.

"Es difícil hacer una previsión de cómo va a ser el partido pero tenemos que preocuparnos en prepararnos bien en defensa, en ataque y mentalmente y que ellos no estén a gusto", ha concluido.