El Betis quiere celebrar su permanencia en la elite con un triunfo sobre el campeón

El renovado Real Betis Energía Plus empieza este domingo su vigésima novena temporada seguida en la Liga Endesa frente al Valencia Basket, actual campeón de la liga y la Supercopa de España, un hueso duro de roer ante el que los andaluces quieren celebrar con un triunfo su permanencia en la elite por vía judicial.

Los verdiblancos afrontan con gran ilusión esta campaña después de un turbulento verano, ya que el club sevillano, tras su descalabro deportivo al descender a la LEB Oro, no supo hasta el 11 de agosto en qué categoría competiría en este curso.

Al final, la entidad bética, tras recurrir a los tribunales para defender lo que consideraba sus derechos, logró su reingreso por vía judicial en la Liga Endesa, al darle la razón un juzgado de Barcelona a su demanda y concederle las medidas cautelares solicitadas para que ocupara la vacante que argumentó que había en la liga, la plaza decimoctava.

Aunque todos estos avatares retrasaron y condicionaron mucho la planificación de la plantilla, el Betis Energía Plus se presenta una campaña más, en el 30 aniversario de su fundación, en la Liga Endesa, dispuesto a aprender de los errores del pasado y a plantear batalla para que Sevilla siga teniendo un baloncesto de gran nivel.

El equipo sigue con Alejandro Martínez en su banquillo, pero ahora partiendo con un nuevo proyecto desde cero, y ha sufrido una revolución brutal, casi absoluta, pues sólo mantiene del pasado curso al escolta jiennense Alfonso Sánchez. El resto: todos nuevos.

Desde este estreno ante un potentísimo rival como el Valencia Basket, llega la hora de que los diez fichajes del conjunto verdiblanco demuestren sus cualidades y su implicación para hacer una buena temporada, que acabe con vicios de otros años y devuelva la ilusión a la fiel afición del pabellón de San Pablo.

No ha sido fácil en una pretemporada atípica, en la que el plantel dirigido por Martínez apenas ha podido entrenar una semana con todos sus hombres, aunque la confianza en sus posibilidades es plena en el club, en el cuerpo técnico y en los jugadores.

Los diez refuerzos del Betis son tres bases: el estadounidense con pasaporte irlandés Donnie McGrath (AEK), Josep Franch (Breogán) y Mikel Uriz (Iberostar Palma); el joven escolta británico Luke Nelson -cedido por Herbalife Gran Canaria-; los aleros Saúl Blanco y el francés de origen congoleño Nobel Boungou-Colo (Khimki ruso); los ala-pívots Iván Cruz (Breogán) y el estadounidense Ryan Kelly (Atlanta Hawks); y dos pívots, el nigeriano Oderah Anosike (Varese) y el montenegrino Vladimir Golubovic (Balikesir Kulubu turco).

A ellos, además de Sánchez, se unirá el joven base canterano Andrzej Pluta en la convocatoria para un partido que será especial para dos jugadores del Valencia: el excajista Joan Sastre y Rafa Martínez, declarado seguidor del Real Betis Balompié.