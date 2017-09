Comisionado pide mantenerse de pie ante el himno; Curry insiste en la protesta

Houston (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La crisis generada por los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que protestan durante la interpretación del himno de Estados Unidos, ha llegado a la NBA con el comisionado Adam Silver pidiendo a jugadores y entrenadores que se mantengan de pie durante su entonación.

Sin embargo, jugadores como el base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, cuyos comentarios contra el presidente Donald Trump hicieron que éste cancelara la invitación a la Casa Blanca que había hecho al equipo campeón de la NBA, ha reiterado que mantendrá su postura de denuncia contra lo que considera que hay de injusto en la sociedad.

Silver reconoció en una entrevista con la cadena de televisión ESPN que los deportistas tienen un nivel de vida que no se compara con el del resto de los ciudadanos, pero reiteró que su voz debía ser escuchada al igual que el mensaje que transmiten.

El máximo responsable de la NBA ha sido categórico con la idea que los jugadores y entrenadores deben mantenerse de pie mientras se entone el himno nacional al principio de cada partido.

El pasado jueves, Silver manifestó que esperaba que "todos" cumpliesen con lo establecido por la liga, que un día después envió un comunicado interno en el que se pedía a los jugadores y entrenadores permanecer de pie cuando sonase el himno nacional.

Sin embargo, ni el comisionado, ni en el comunicado interno de la NBA enviado a los equipos han dado a conocer que pasaría si cualquier jugador se niega a ponerse de pie, y se han limitado a expresar que "si eso fuera a suceder, lo trataremos cuando suceda".

La NBA está buscando un delicado equilibrio en cómo responde a la ola de protestas en los deportes y el clima político general que rodea la administración del presidente Trump.

Hasta esta noche en el comienzo de los partidos de pretemporada nadie sabe como será la reacción de los jugadores, aunque el entrenador de los Warriors Steve Kerr dijo que hasta el momento dentro del equipo campeón de la NBA no se había discutido el asunto ni se había dicho algo relacionado con la manera en que iban a estar durante la entonación del himno nacional.

"Creo que todo será como de costumbre, dado que siempre que vamos a hacer algo ante de los partidos se discute en el equipo", valoró Kerr.

Curry había dicho esta semana que la NFL tomó un camino distinto, pero se trata del mensaje, no del acto de ponerse de rodillas que inició hace un año el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, que ahora sigue en el paro.

"Nuestro mensaje es muy claro, y por lo que más quieran, si todos no entienden eso, deben comprender que esto no se trata de faltarle el respeto a nada asociado con la bandera o el himno", valoró Curry.

Por su parte, el dueño de los Cavaliers de Cleveland, Dan Gilbert, admitió que el Twitter del alero estrella LeBron James, en el que insultó al presidente Trump al llamarlo un "vagabundo", provocó que su teléfono estuviera inundado de mensajes de voz "viles, desagradables y racistas".

"Recibí mensajes de voz viles, repugnantes y racistas después de que LeBron twitteó", declaró Gilbert como invitado en 'Squawk Box' de CNBC. "Hay un elemento de racismo que ni siquiera me di cuenta de que existía tanto en este país".

Con el presidente Trump, enarbolando de nuevo la bandera del patriotismo, los máximos responsables de los deportes profesionales han comprendido que o controlan el sentimiento de protesta social que ha surgido entre las estrellas y el resto de los jugadores o van a tener "gravísimos" problemas de apoyo por parte de la mayoría de los aficionados, que no quieren ver mezclado deporte con política.

De ahí que trabajan en encontrar la manera de canalizar el derecho de los deportistas a defender sus reivindicaciones sociales como cualquier otro ciudadano, sin que afecte al derecho que tiene cada ciudadano de que se respeten sus creencias y el entorno a los símbolos patrios como el himno nacional y la bandera.