El Herbalife Gran Canaria invita a soñar tras vencer a su talismán Baskonia

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- El Herbalife Gran Canaria ratificó en la tercera jornada de Liga Endesa las buenas sensaciones que ya había dejado en la pasada Supercopa disputada en la isla, al imponerse a su rival talismán Baskonia, en un partido que se presagiaba igualado y que ganó con rotundidad (100-82).

La profunda reestructuración a la que se sometió la plantilla que dirige Luis Casimiro, con seis nuevos jugadores, parece no haber afectado en absoluto a un equipo que ya suma tres victorias ligueras y que rozó la consecución de la Supercopa ante el todopoderoso Valencia Basket.

En el olvido queda ya el pésimo arranque de la pasada campaña, en la que cuatro derrotas consecutivas hicieron que el equipo amarillo fuese a remolque durante buena parte de la campaña, aunque al final consiguió clasificarse para la Copa del Rey y para los 'play-off' por el título de la Liga Endesa.

Esta temporada, el Gran Canaria se ha mostrado muy superior a los tres adversarios a los que se ha enfrentado (Gipuzkoa, Zaragoza y Baskonia), si bien en su único encuentro como foráneo ante Tecnyconta un exceso de relajación después de alcanzar una amplia ventaja en el marcador hizo peligrar su victoria.

El 'Granca' tenía una 'cuenta pendiente' con Baskonia después de su enfrentamiento en el pasado 'playoff' liguero, cuando el equipo insular se quedó a una sola canasta en el tercer choque de la serie -no quiso entrar un lanzamiento diáfano del estadounidense Kyle Kuric- de clasificarse para las semifinales.

Este sábado, con una nueva gran actuación coral, en la que incluso el técnico Luis Casimiro se permitió el lujo de que reservar a Xavi Rabaseda y Luke Fischer, los isleños borraron de la pista a Baskonia, al que endosaron 100 puntos con 18 de diferencia, pese a la gran actuación del base uruguayo Jayson Granger.

En las últimas cinco campañas, el cuadro vitoriano ha sucumbido en el Gran Canaria Arena en los duelos de fase regular, al igual que ocurrió en los dos partidos que han disputado en las series por la lucha del título doméstico.

Pablo Prigioni, nuevo técnico del Baskonia, manifestó tras el enfrentamiento de este sábado que su conjunto no había vuelto a salir a la cancha después del paso por el vestuario, aunque lo cierto es que la victoria del Herbalife fue tan trabajada como merecida e incontestable.

En plena racha de buen juego y resultados, el Gran Canaria debutará este miércoles en la Eurocup recibiendo al potente Zenit San Petersburgo ruso, que llegará a la isla con la amenaza del fino tirador Kyle Kuric en sus filas, aunque ahora mismo parece que nada se le resiste a los pupilos de Casimiro.