Shengelia: "La defensa es la clave para ganar partidos"

Vitoria, 10 oct (EFE).- El capitán del Baskonia, Tornike Shengelia, ha dicho hoy que "la defensa es la clave para poder ganar partidos" y que no les pueden meter 100 puntos, en referencia a la última derrota ante el Herbalife Gran Canaria.

El georgiano ha atendido a los medios de comunicación y ha puntualizado sobre el choque que perdió el equipo de Pablo Prigioni ante los canarios que "un capítulo malo no significa que todo sea malo".

Además, el jugador azulgrana se mostrado tranquilo porque "en ataque no hay problema" ya que "incluso en los días malos" son capaces de anotar para poder obtener la victoria.

Cuestionado sobre el poco tiempo para preparar los encuentros, Shengelia le ha quitado hierro al asunto y ha explicado que "todos los equipos van a tener pocos días para preparar los partidos", por lo que se tienen que "acostumbrar a entrenar y viajar así".

"No es excusa ni un motivo por el que perdemos los partidos", ha agregado.

Los baskonistas debutarán el jueves en la Euroliga ante el Olympiacos, que es posible que no pueda contar con su jugador franquicia, Vassilis Spanoulis, por lesión.

Sobre esta posible ausencia, el baskonista ha indicado que no cambia el partido para el Baskonia porque no van a modificar su forma de jugar ya que lo van a hacer "con la misma intensidad".

El encuentro se disputará en Creta debido a la sanción europea que pesa sobre el club griego, tras los incidentes que protagonizaron sus seguidores en el cruce ante el Efes la temporada pasada.

"Ojalá jugar en Creta pueda ser una ventaja", ha deseado Shengelia, quien ha admitido que no es posible saberlo debido a que es el primer partido de la temporada.

"Nos esperamos un partido duro y difícil y da igual la cancha, jugamos fuera", ha concretado.