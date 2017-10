Unicaja, a no descuidarse en Liga tras el esfuerzo titánico de Europa

Málaga, 13 oct (EFE).- El Unicaja, tras la brillante victoria conseguida ayer en el inicio de la Euroliga ante el Campeón de Europa, el Fenerbaçhe turco, regresa a la Liga Endesa para recibir al Betis Energía Plus con el objetivo de enmendar el error cometido en la pasada jornada, cuando perdió contra el Montakit Fuenlabrada.

El equipo malagueño, pletórico, tras doblegar al conjunto turco, solamente tiene un día para preparar el encuentro, aunque el técnico Joan Plaza, volverá a hacer rotaciones al tener 14 jugadores en la plantilla.

Ayer, fueron los jóvenes, el base Morayo Soluade y el pívot Viny Okouo, los que no fueron inscritos; aunque para enfrentarse al Real Betis, el pívot serbio Dejan Musli es uno de los descartes y el alero Dani Díez, que todavía no ha debutado por una lesión en un hombro, podría ser el segundo.

El Unicaja en estos momentos es séptimo, con dos victorias y una derrota, y el equipo bético todavía no conoce el triunfo, por lo que está en situación de descenso junto con el San Pablo Burgos, el Tecnyconta Zaragoza y el Morabanc Andorra.

En los enfrentamientos entre ambos equipos, el Unicaja ha ganado en los últimos cuatro partidos disputados en Málaga; y el Betis, con la denominación de Cajasol vencía por última vez el pasado 13 de enero de 2013 por 70-81.

El encuentro dará comienzo a las 19.00 horas en el Martín Carpena de Málaga con arbitraje de los colegiados Calatrava, García Ortiz y Sánchez Sixto.