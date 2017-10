El Barcelona Lassa asume el liderato; Real Madrid y Fuenlabrada siguen invictos

Redacción Deportes, 15 oct (EFE).- El Barcelona Lassa se ha situado como líder de la Liga Endesa de baloncesto tras arrollar por 44 puntos de margen al Monbus Obradoiro en una cuarta jornada en la que el Real Madrid asaltó la cancha del campeón, el Valencia Basket, y en la que el Montakit Fuenlabrada, que completa el trío de únicos invictos, igualó ante el Baskonia su mejor arranque histórico.

El equipo azulgrana pasó por encima de un desbordado Monbus Obradoiro (102-58) y, con un baloncesto coral en el que la intensidad defensiva y el acierto desde el perímetro (15 de 27 en triples) mezclaron a la perfección, demostró por qué esta temporada puede regresar a la senda de los títulos.

El Real Madrid, ahora segundo, se llevó la victoria de la Fuente de San Luis en un duelo lleno de alternativas en el que, si bien fueron Luka Doncic y Anthony Randolph los que sofocaron la revolución que montaron los locales en la segunda parte, fueron tres 'secundarios', como Jeff Taylor, Gustavo Ayón y Facultad Campazzo, lo que sellaron el triunfo en el último minuto.

El Montakit Fuenlabrada derrotó al Baskonia por 80-75 y sigue contando por victorias sus partidos después de asfixiar al conjunto vitoriano con una intensa defensa y resistir la reacción visitante liderada por el georgiano Tornike Shengelia (20 puntos, 6 rebotes).

El 'Fuenla' de Néstor 'Che' García volvió a hacer de la intensidad defensiva su bandera y dominó desde el comienzo un partido que le permite igualar su mejor arranque histórico en la Liga ACB, un 4-0 como el que logró en la campaña 2009-10. Buenos datos para su vigésima temporada en la competición.

El Unicaja, cuarto en la tabla con tres triunfos en cuatro jornadas, apabulló el sábado a un débil Real Betis Energía Plus al que ganó por veintiocho puntos (99-71) en un duelo andaluz en el que los malagueños impusieron su poderío, no notaron el desgaste de su estreno el jueves en la Euroliga y dominaron de principio a fin con una gran exhibición del serbio Nemanja Nedovic. El equipo sevillano es penúltimo con cuatro derrotas.

El MoraBanc Andorra logró su primera victoria en la Liga a costa del quinto clasificado, el Herbalife Gran Canaria (78-76) que encajó su primer revés del curso en un partido en el que los del Principado dominaron durante muchos minutos pero que se decidió en un final muy ajustado.

El Iberostar Tenerife logró su tercera victoria al superar por 73-76 al Divina Seguros Joventut, que sigue sin ganar en el inicio del campeonato.

El equipo tinerfeño supo rehacerse tras una mala primera parte para acabar ganando gracias al acierto de Fran Vázquez y Mateusz Ponitka. Los verdinegros jugaron una gran primera parte, en la que llegaron a ganar por catorce puntos (29-15), pero se hundieron tras el descanso ante el mejor juego de los tinerfeños.

El Gipuzkoa Basket vio frenada su progresión en el comienzo de la temporada con una derrota en casa ante un UCAM Murcia (67-69) dominado en la primera mitad y que jugó sus bazas tras el descanso para ganar e igualar en la clasificación a su rival.

La conexión belga que forman Jonathan Tabu y Axel Hervelle dio el triunfo al RETAbet Bilbao Basket ante un buen Tecnyconta Zaragoza (77-72) al que 'los hombres de negro' remontaron en los cinco últimos minutos gracias a la actuación de su base y ala-pívot titulares.

Entre Tabu y Hervelle sumaron doce de los quince puntos del parcial de 15-0 que los de Carles Durán endosaron a los de Jota Cuspinera para remontar el 62-72 con el que los maños, que sumaron su cuarta derrota, llegaron al minuto 35.

El Movistar Estudiantes sumó el sábado la primera victoria (72-87) de la temporada a costa de un San Pablo Burgos que no pudo plantar cara y que, cuatro jornadas después, todavía no ha sido capaz de ganar en su temporada debut en la Liga Endesa, en la que es el colista.