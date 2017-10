El RETAbet Bilbao quien continuar su buena racha ante el Limoges

Bilbao, 17 oct (EFE).- El RETAbet Bilbao Basket quien continuar este miércoles ante el Limoges en Miribilla (20:30 horas) con la buena racha en la que se encuentra, tres victorias seguidas, todas en una semana, que le ha permitido arrancar de manera muy positiva en la Eurocopa y auparse a la zona media de la tabla en una Liga Endesa que comenzó con dos derrotas.

Ante uno de los equipos históricos del baloncesto francés, y clásico también en competiciones europeas, el equipo de Carles Durán quiere dar continuidad a su brillante debut continental de hace una semana en Lituania ante el Lietuvos Rytas Vilnius (83-93) para seguir encauzando su presencia en un Top 16 de la Eurocup del que el año pasado se quedó fuera.

'Los hombres de negro' apenas si han tenido un mal partido en los cinco que han disputado, el debut liguero en Fuenlabrada, y, aunque perdió el segundo en casa contra el Real Madrid, lo hizo después de dominar 33 minutos a los de Pablo Laso.

Esas buenas prestaciones se deben a que Durán ha encontrado una rotación equilibrada y profunda con hasta nueve jugadores aportando cerca de lo que se espera de ellos. Solo le falta al técnico barcelonés que el escolta argentino Lucio Redivo se sume a la causa para estar más que satisfecho de sus diez jugadores principales.

Así, Jonathan Tabu, un muy mejorado Dejan Todorovic, Pere Tomás, Axel Hervelle y Mickell Glandess están completando un sólido cinco inicial; y Ricardo Fischer, Shane Hammink, el capitán Alex Mumbrú en su nueva posición de '4' y Tim Kempton mantienen el nivel saliendo del banquillo.

Con esas armas, el RETAbet espera dar cuenta mañana de un equipo que tiene una Euroliga, una Recopa, tres Copas Korac y once ligas y tres copas francesas en su palmarés, pero que comenzó hace una semana su andadura en el poderoso Grupo C de la Eurocup con una ajustada derrota en casa ante el Lokomotiv Kuban Krasnodar (61-63).

En Limoges cuenta con Mam Jaiteh, un robusto pívot galo al que el Bilbao Basket se midió hace unos años cuando jugaba en el Nanterre y que no parece haber respondido a lo que es esperaba de él.

Aunque los jugadores más importantes del equipo que dirige Kyle Milling son tres exteriores, el base camerunés Danny Gibson, el escolta estadounidense Kenny Hayes y el alero internacional francés Axel Bouteille, su principal anotador.

Los americanos Josh Carter y Brian Conklin se reparten con Jaiteh los minutos en la pintura y el también estadounidense AJ English y los franceses Jean-Frederic Morency y Williams Howard completan una rotación a la que se suma poco el pívot marfileño Frejus Zerbo.

El Limoges es noveno en la Pro A francesa, con un balance de 3 victorias y dos derrotas, después de ganar en la última jornada en casa al Estrasburgo por 80-74.