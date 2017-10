Gran Canaria a hacer valer su poder de reacción ante un necesitado Joventut

Las Palmas de Gran Canaria, 21 oct (EFE).- El Herbalife Gran Canaria intentará hacer valer este domingo su poder de reacción después de encadenar dos derrotas consecutivas ante Andorra en la Liga Endesa y el Tofas Bursa turco en la Eurocopa, frente a un Divina Seguros Joventut que aún no conoce la victoria en competición liguera.

El equipo grancanario que dirige Luis Casimiro ha vencido en las cinco temporadas precedentes al conjunto badalonés en la isla, e intentará aumentar esa estadística ante los jugadores de Diego Ocampo, que ocupan la posición 15ª tras perder los tres encuentros que ha disputado (aún está pendiente de jugar el partido aplazado ante Estudiantes).

Casimiro no podrá disponer en este choque con el ala-pívot internacional Pablo Aguilar, lesionado en el encuentro disputado recientemente en Turquía, mientras que el Joventut también tendrá la sensible ausencia del alero norteamericano Alex Ruoff.

Por otra parte, muchas de las miradas de los aficionados estarán centradas en el veterano base local Albert Oliver, que esta misma semana cumplió 20 años jugando en la elite del baloncesto nacional, en el cual debutó vistiendo precisamente la camiseta del histórico Joventut de Badalona.

Tanto el propio jugador catalán como el técnico del Herbalife Gran Canaria han señalado que pese a las tres derrotas que lleva el rival de este domingo será un rival duro, como ya ha demostrado al competir con mucha intensidad en los partidos que lleva disputados.

El encuentro Herbalife Gran Canaria-Divina Seguros Joventut, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa, se disputará a partir de las 12.00 horas (insular), con arbitraje de Óscar Perea, José Ramón García Ortiz y Javier Torres.