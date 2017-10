65-73. Obradoiro rompe la racha histórica del Fuenlabrada

Fuenlabrada (Madrid), 28 oct (EFE).- El Monbús Obradoiro ganó 65-73 al Montakit Fuenlabrada y dejó en cinco victorias consecutivas el mejor arranque histórico del equipo madrileño en dos décadas en la Liga ACB, en un partido lleno de imprecisiones en el que los gallegos tuvieron la cabeza fría y sumaron su primer triunfo fuera.

El conjunto dirigido por Moncho Fernández cumplió con su tradición de ganar en el Fernando Martín de Fuenlabrada -son ya seis victorias en ocho visitas- y lo hizo de la mano del veloz escolta estadounidense Matt Thomas (15 puntos y 4 rebotes) y con la presencia intermitente del poste ucraniano Artem Pustovyi (12 y 5).

Lo hizo en un partido plagado de errores por uno y otro lado (24 pérdidas, 14 locales y 10 visitantes) y en el que el Montakit echó de menos un mejor día de puntales como el congoleño Christian Eyenga o el mexicano Paco Cruz (5 y 2 puntos hoy), y el escolta croata Marko Popovic (17 puntos) no fue suficiente.

Comenzó dominador el Obradoiro, apoyado en una tremenda defensa que dejó seco de ideas al Fuenlabrada y con el seguro de Pustoyi por dentro, inasequible para pívot local Gabe Olaseni, y secundado por el estadounidense Matt Thomas y Pepe Pozas que encadenaron dos triples y pusieron un 2-10 de salida en los primeros cuatro minutos.

El conjunto gallego estaba forzando el peor arranque del Fuenlabrada esta temporada, pero el argentino Néstor 'Che' García buscó nuevos recursos en el banquillo y los encontró en el montenegrino Blagota Sekulic y el letón Rolands Smits, que desde el tiro libre recuperaron el tereno hasta el 18-19 del primer cuarto.

El propio Smits puso por primera vez en ventaja a los locales en el amanecer del segundo periodo, y el 'Fuenla' siguió creciendo con un sorprendente Chema González y un triple de Luka Rupnik, para darle la vuelta al escenario (27-19, min. 13) e incluso anulando a Pustovyi, lo que llevó a Moncho Fernández a pedir tiempo.

Fuenlabrada seguía dominando, pero el conjunto gallego contestaba a base de triples de Albert Sábat y el americano Benjamin Simons, y Pozas volvía a poner la igualdad en el electrónico (31-31, min. 18); pero el 'Fuenla' encontraba a Popovic y se iba al descanso con un 36-33 que dejaba entrever una bonita batalla tras el intermedio.

Tras el paso por los vestuarios, se desató un duelo de máxima igualdad que dominaban los locales hasta que un triple de Corbacho y un 2+1 de Thomas ponía el 44-46 en el electrónico (min. 25).

El 'Obra' defendía y corría de la mano de un imparable Matt Thomas, y el equipo local solo se sostenía con destellos de Sekulic, con lo que tras un final de ataques horrorosos por parte del Montakit, el tercer periodo concluía con ventaja visitante: 51-55.

Los de Moncho Fernández hacían camino con canastas de David Navarro y el montenegrino Nemanja Radovic, resistiendo los robos constantes del venezolano Gregory Vargas -hasta dos en una jugada infructuosa para el 'Fuenla'- y el lituano Eimantas Bendzius helaba el Fernando Martín con un triple que suponía el 55-64 (min. 34), después de que Olaseni taponara a Navarro pero no cogiera el rebote.

Los errores se sucedían en el momento caliente del partido, al que Obradoiro llegaba en bonus, y Fuenlabrada se aprovechaba de ello para, con mucho sufrimiento, tiros libres y un triple de Popovic, ponerse a tiro (65-66, min. 37).

Los de Moncho Fernández no habían dicho su última palabra, y tras el tiempo muerto salvaban un ataque con una canasta tras robo de Llovet y hacían buena una gran presión sobre el ataque local del mexicano Paco Cruz con una canasta de Thomas (65-70 a 1:26 del final).

Y la victoria obradoirista la firmó Pepe Pozas, que pedía cabeza a los suyos después de dos ataques infructuosos de ambos equipos y tiraba un triple que ponía la sentencia a 19,2 segundos del final: un 69-73 que daba a los gallegos su primera victoria fuera de casa, la cuarta del curso, y frenaba el inicio invicto del Montakit Fuenlabrada.

- Ficha técnica:

65 - Montakit Fuenlabrada (18+18+15+14): Vargas (4), Popovic (17), Eyenga (5), O'Leary (6), Olaseni -quinteto inicial- Rupnik (5), Llorca (4), Sekulic (9), Cruz (2), Smits (9) y González (4).

73 - Monbús Obradoiro (19+14+22+18): Pozas (8), Simons (8), Bendzius (5), Thomas (15), Pustovyi (12) -quinteto inicial- Sábat (3), Radovic (8), Laksa, Llovet (7), Navarro (4) y Corbacho (3).

Árbitros: Bultó, García Ortiz, Fernández. Eliminados.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada ante 5.503 espectadores.

Los jugadores locales llevaron en el calentamiento unas camisetas de apoyo al vicepresidente económico del club Vicente Jiménez, que ha sufrido problemas de salud recientemente.