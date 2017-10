81-76. Richard y Vidal conducen al Joventut a su primer triunfo

Badalona (Barcelona), 29 oct (EFE).- El Divina Joventut sufrió mucho para sumar ante el Real Betis su primer triunfo (81-76) de la temporada y salvar una situación que se hubiera puesto muy complicada de no haber doblegado al conjunto de Alejandro Martínez, que sigue sin conocer el triunfo.

En un partido con alternativas en el marcador, Patrick Richard y Sergi Vidal se convirtieron en los jugadores decisivos del triunfo verdinegro.

El estadounidense, para despertar a su equipo del colapso que tuvo al inicio del tercer cuarto y el canterano, para sentenciar el partido cuando los béticos amenazaban el triunfo local.

Los lanzamientos triples fueron el recursos de ambos equipos en los compases iniciales del partido, con Mavra y Vidal anotando por los verdinegros y Nelson por los sevillanos (10-8, min. 4).

Los hombres de Alejandro Martínez se hicieron con el mando del partido cuando supieron explotar el gran punto débil de los verdinegros, su fragilidad en el juego interior.

Golubovic y Kelly no tuvieron oposición bajo los aros y un parcial de 0-10 puso a los sevillanos ocho puntos arriba (10-18, min. 6).

Reaccionó la 'Penya' con la entrada de Maalik Wayns, que anotó su primera canasta como verdinegro para dejar el marcador 19-20 al final del primer cuarto.

El Divina Seguros Joventut mejoró en el segundo período con Tomasz Gielo como referente ofensivo y Jerome Jordan sintiéndose más protagonista en ataque (33-26, min. 16).

Pero Luke Nelson volvió a la carga en el tramo final del primer cuarto y junto a Anosike consiguió darle la vuelta al marcador (36-37, min. 20). El noveno punto de Tomasz Gielo puso en ventaja a la 'Penya' al llegar al descanso (38-37).

Los verdinegros continuaron sin solucionar sus problemas defensivos en el juego interior y se atascaron también en ataque en los primeros cinco minutos de la segunda parte, sumando solo dos puntos de tiros libres.

Golubovic y Kelly anotaban con demasiada facilidad y con ellos dos le bastó al Real Betis para irse hasta los siete puntos de ventaja (40-47, min. 25).

Patrick Richard fue el revulsivo local. El estadounidense encadenó ocho puntos consecutivos y despertó al equipo de su letargo (48-47, min. 26). Vidal y Birgander le secundaron y la Penya empezó a romper el partido (58-51, min. 30).

Richard continuó en estado de gracia en el inicio del cuarto y con Sergi Vidal puso a los verdinegros en su máxima diferencia (64-53, min. 32) con mucho partido aún por jugarse.

No supieron los de Diego Ocampo manejar esa cómoda ventaja, perdiendo balones de forma incomprensible que dieron aire al Real Betis. Kelly lideró la recuperación bética, que con un parcial de 4-11 volvió a entrar en el partido (68-64, min.36).

Sergi Vidal tomó la responsabilidad cuando Jerome Jordan tuvo que abandonar el duelo eliminado por faltas y ejerció su liderazgo en ataque. Un triple suyo y una canasta de Wayms resultaron decisivos (79-71, min. 39).

El Real Betis pudo forzar la prórroga con un lanzamiento triple que Nelson falló con 79-76 en el marcador. Y Sergi Vidal cogió un rebote decisivo que dio a la 'Penya' un sufrido primer triunfo.

- Ficha técnica:

81 - Divina Seguros Joventut (19+19+22+21): Mavra (3), Richard (16), Vidal (13), Gielo (9), Jordan (17) -equipo inicial-, Wayns (4), Ventura (7), Nogués (-), Dimitrijevic (3), Birgander (7) y López-Arostegui (2).

76 - Real Betis (20+17+16+23): Franch (4), Nelson (14), Boungou-Colo (19), Kelly (18), Anosike (4) -equipo inicial-, Golubovic (9), McGrath (2), Blanco (-), Schilb (6), Cruz (-) y Sánchez (-).

Árbitros: Cortés, Manuel y Caballero. Eliminaron por cinco faltas personales a Anosike (min. 34), Golubovic (min. 36), Birgander (min. 36) y Jordan (min. 39).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 4.034 espectadores.