Popovich, Gasol y Ginóbili expresan su sentir por la matanza en la iglesia de Texas

San Antonio (Texas, EE.UU.), 6 nov (EFE).- La tragedia vivida en una iglesia de la localidad tejana de Sutherland Springs, cercana a San Antonio, donde un pistolero solitario mató a 26 personas y dejó heridas de consideración a otras 20, generó las reacciones de tristeza y condena por parte de profesionales del equipo de baloncesto de los Spurs.

El veterano entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, que la pasada noche tras el partido que el equipo de San Antonio ganó (112-95) ante los Suns de Phoenix y dedicaron a honrar la memoria de las víctimas, reiteró que lo sucedido no tenía ninguna razón de ser.

Popovich, como hizo antes y después del partido, siguió con su actitud de apoyar al máximo a todas las familias de las víctimas y residentes de Sutherland Springs.

El entrenador de los Spurs, exmiembro del Ejercito del Aire, se ha sentido aun más afectado por lo sucedido en Sutherland Springs, después de conocerse que el responsable de la matanza, Devin Kelley, también formó parte del Ejercito del Aire, del que fue expulsado por maltratar a su esposa y a su hijo.

De ahí, que lo que podría haber sido momentos de felicidad y satisfacción profesional de Popovich tras haber alcanzado la victoria número 1.156 con la que superó al legendario Phil Jackson como el sexto entrenador con más triunfos en la historia de la NBA, se ha convertido en una fecha de triste recuerdo.

Mientras que los dos jugadores más veteranos de la plantilla de los Spurs como son el pívot español Pau Gasol y el escolta argentino Manu Ginóbili han sido los que han expresado con mayor claridad el sentir por lo sucedido en Sutherland Springs.

Gasol fue también el más crítico en sus reflexiones sobre lo sucedido y especialmente con relación a la tenencia legal de armas que existe en Estados Unidos.

Inclusive fue más allá del tiroteo ocurrido el domingo por la mañana en la iglesia tejana y se refirió a los más recientes que han ocurrido a través de todo el país.

"Para mí, el asunto de las armas se ha salido de control. En esta situación, las leyes, las reglamentaciones sobre armas de fuego, deben abordarse", subrayó Gasol.

El jugador de Sant Boi recordó que no se trata de casos aislados sino de tragedias que se repiten de manera indiscriminada con resultados que desmoralizan.

"Ya se dan el cualquier parte como son los conciertos, escuelas, iglesias, niños", denunció Gasol. "Esto es devastador, pero es una realidad. "No sé cómo pero deben regularse las leyes de armas y las organizaciones de armas en este país".

El pívot internacional español fue categórico al destacar que había que proteger a las personas "inocentes" de este tipo de actos.

"Esto sucedió y podría habernos pasado a cualquiera de nosotros. Podría suceder en el supermercado la próxima vez. Podría suceder en cualquier lugar. Ha llegado al punto en que es realmente preocupante, realmente preocupante", subrayó Gasol.

En cuanto, si hay seguridad en torno a los partidos de baloncesto, Gasol reconoció que existen medidas que ofrecen garantías.

"Creo que hay medidas de seguridad que impiden que eso suceda afortunadamente. Pero ¿qué sigue?. Eso es lo que tiene que hay preguntarse. Es demasiado repetitivo. No es algo que ocurre una vez cada 20 años", recordó el mayor de los hermanos Gasol. "Parece que ocurre una vez cada semana o cada dos semanas".

Según Gasol, ha llegado el momento de hacerse la pregunta sincera a nivel de la sociedad que ya se han dado demasiadas tragedias para entender que es suficiente sufrimiento.

"Sé que es un tema delicado. Pero odio que maten a personas inocentes y que las familias paguen ese precio tan alto y tengan que afrontar ese dolor por el resto de sus vidas. Es triste, muy triste", concluyó Gasol".

Mientras que Ginóbili, que tuvo jornada de descanso, se dejó caer sobre el asiento del banquillo de los Spurs y con movimientos de cabeza de rechazo mostró su tristeza por la tragedia que dejó la mayor matanza de personas por arma de fuego ocurrida en Texas.