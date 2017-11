Liberan a Ben Gordon después de haber pasado el fin de semana arrestado

Los Ángeles (EE.UU.), 28 nov (EFE).- El exjugador de la NBA, el base-escolta Ben Gordon, fue arrestado el pasado sábado en Los Ángeles por un delito de robo, el último de una reciente serie de incidentes problemáticos en su entorno.

El jugador, de 34 años de edad, fue acusado de golpear al gerente de un complejo de apartamentos del centro de la ciudad donde él vive, amenazándolo con un cuchillo y tomando dinero que Gordon dijo era su depósito de seguridad.

Gordon pasó el fin de semana en la cárcel y fue liberado bajo fianza de 50.000 dólares durante la madrugada del martes.

La actitud de Gordon parece estar fuera de control, después de que el 20 de noviembre fuese arrestado en Manhattan (Nueva York) por conducir con una matrícula de coche falsa.

Las autoridades lo multaron y le dieron cita en la Corte para resolver el problema.

A finales de octubre las autoridades le ordenaron someterse a una evaluación psiquiátrica después de un incidente con una mujer en un local que posee en Mount Vernon (Nueva York).

Los agentes de Policía, llamados por la mujer, encontraron a Gordon encerrado en el baño de la tienda.

La mujer indicó que habían tenido una discusión y que él se puso violento, arrojando y destruyendo cosas y luego encerrándola en la tienda.

El local, "Of Our Own", es un centro de rehabilitación y recuperación deportiva.

Antes, en junio, Gordon fue arrestado en Los Ángeles por hacer sonar intencionalmente alarmas de incendio en su edificio de apartamentos cuando no había ningún incendio.

Gordon ganó el Premio al Sexto Hombre del Año en 2005 como novato con los Bulls de Chicago.

En una carrera de 11 años dentro de la NBA, Gordon jugó para los Bulls, los Pistons de Detroit, los Bobcats de Charlotte y los Magic de Orlando, y tuvo promedios de 14,9 puntos; 2,5 rebotes y 2,5 asistencias por partido en su carrera.