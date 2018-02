Paulí: "Espero volver pronto, paso nervios viendo al equipo en televisión"

Las Palmas de Gran Canaria, 1 feb (EFE).- El alero del Herbalife Gran Canaria Oriol Paulí ha asegurado a Efe que evoluciona muy bien de la lesión que sufrió hace dos semanas el pie izquierdo durante un entrenamiento y que espera recuperarse cuanto antes, porque pasa "muchos nervios" viendo a su equipo en televisión.

"La lesión se produjo antes del partido ante Unicaja. Penetrando a canasta pisé a Anzejs (Pasecniks) y se me dobló muchísimo el pie izquierdo. Noté que era más fuerte de lo normal. Nuestro doctor me palpó y luego me hicieron una resonancia, en la que se vio que había al menos un ligamento roto y que podría pasar por el quirófano", ha indicado.

El joven jugador gerundense, de 23 años, decidió acudir a la consulta del doctor Ramón Cugat en Barcelona, para tener una segunda opinión de su lesión.

"Me comentó que la lesión era fea, pero que podría solucionarse con un tratamiento de factores de crecimiento y con mucho reposo. Me dijo que tendría que darme tres pinchazos, en los dos ligamentos rotos. El jueves pasado ya me infiltró y este lunes me aseguró que voy evolucionando muy bien", ha comentado.

Paulí deberá acudir el martes a la consulta del médico catalán, que valorará si vuelve a pincharle o si inicia ya la rehabilitación.

"Intentaré volver a jugar lo antes posible. Me gustaría disputar la Copa del Rey (del 15 al 18 de este mes), pero todo el mundo me recomienda que me recupere bien y que cuando vuelva esté al 100 %", ha indicado.

El jugador ha lamentado que la lesión le llegase en una temporada en la que se estaba sintiendo importante en el Herbalife.

"Esta lesión me ha cogido en un mal momento, ya que esta temporada estaba teniendo más protagonismo y las cosas me iban mejor. Había tenido la suerte durante los cuatro años que llevo en el Gran Canaria de casi no perderme ni un entrenamiento, y ahora intentaré afrontar este contratiempo de manera positiva", ha revelado.

Desde la distancia, Paulí ha seguido a su conjunto a través de la televisión, donde sufre bastante viendo los partidos, por lo cual desea regresar cuanto antes a la isla para apoyar a sus compañeros.

"Estas dos últimas victorias (en Liga y Eurocopa) nos han dado más moral, tras una mala época por las lesiones. El equipo estaba estructurado y se ha visto afectado al tener que incorporar a nuevos jugadores, pero lo estamos llevando bien y volviendo a ganar partidos. Creo que lo que vendrá por delante será positivo", ha manifestado.

Entre esos próximos compromisos estará el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Montakit Fuenlabrada en el Gran Canaria Arena.

"Una Copa siempre es especial, y más si se juega en casa. Todos los equipos llegarán con muchísimas ganas de hacer bien las cosas, porque te olvidas de la temporada y te centras en esos cuatro días de competición. Estaremos ante nuestra gente, y queremos jugar lo mejor posible para que nuestros aficionados disfruten", ha dicho.

Paulí, resignado por su lesión, cuenta al menos con el apoyo incondicional de sus familiares en Barcelona.

"Estoy todo el día en reposo, leyendo y estudiando y con el pie en alto en el sofá, porque así será más rápida mi recuperación. En Gran Canaria vivo solo y era difícil estar con el yeso, y aquí me ayuda mi familia y mi novia, Carla, lo cual me hace más llevadero todo esto", ha comentado.