Laso: "No hemos hecho grandes partidos, pero nos hemos ido adaptando"

Laso: "No hemos hecho grandes partidos, pero nos hemos ido adaptando"

Madrid, 26 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aseguró que su equipo no ha hecho "grandes partidos" en la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos (2-1) para acto seguido afirmar que su gran logro ha sido irse "adaptando a las propuestas del rival".

"En una serie siempre hay que mejorar, estás obligado. Del primero al segundo partido estaba clarísimo porque no estuvimos bien, ellos nos sacaron de la pista y no fuimos capaces de reaccionar. El equipo ha ido mejorando aspectos de juego, de organización, de lectura que todavía podemos mejorar", dijo Laso.

"Sigo pensando que no hemos hecho grandes partidos pero que hemos sido capaces de irnos adaptando a diferentes situaciones y ahora mismo sólo pienso que tendremos que jugar mejor si queremos ganar el viernes", añadió.

Jugar en apenas 48 horas partidos de esta intensidad obliga a un trabajo de recuperación física y mental importante.

"Fue un partido de mucha emoción, de mucha intensidad y rápidamente hay que cambiar el chip. Este es un trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada y hemos tenido muchos partidos en menos de 48 horas con respecto al anterior. Tenemos que olvidarnos de lo que pasó ayer, para lo bueno y para lo malo, y pensar en el del viernes", aseguró.

Lo mejor en este aspecto es que según el entrenador "no parece" que tengan "ningún problema físico más allá de los normales".

La vuelta de Sergio Llull a las pistas después de ocho meses y medio de lesión condicionó de alguna manera el partido.

"Sí, era inevitable. El retorno de Llull era una gran noticia para todos, que no se merecía que se hubiera empañado por un resultado. Casi fue más importante que el partido de ayer. La reacción del equipo fue magnífica y eso habla bien del grupo", comentó.

El presidente del Panathinaikos, Manos Papadopoulos, cogió el testigo del dueño del equipo, Dimitris Giannakopoulos y volvió a cargar contra el arbitraje.

"No me hago una opinión del arbitraje hasta que veo el partido en vídeo y saco conclusiones y no veo ninguna situación en la que el Madrid salga favorecido", subrayó.

En el tercer partido, la superioridad atlética de los pívots del equipo griego fue contrarrestada por el Real Madrid.

"Hemos ido recuperando sensaciones. Hemos tenido mucho tiempo parados a Gustavo (Ayón) y a Randolph que son dos jugadores muy importantes para nosotros. Los dos hicieron un gran partido ayer. Ellos tienen mucho peligro en el juego exterior, sus pívots son muy polivalentes, muy atléticos y obviamente Gustavo no salta lo que Gist o Singleton, pero tiene otras armas, lo mismo que Felipe (Reyes) o Randolph", apuntó.

"Hemos sabido ir acoplando el juego del equipo a una situación específica de ellos, que son un equipo muy atlético, muy versátil, con mucha capacidad de jugar de fuera hacia dentro, con muy buenos penetradores y todo es una labor de equipo en la que los pívots tienen mucha importancia y están haciendo un gran trabajo en la serie", siguió.

El ambiente en las gradas también estuvo acorde a la importancia del partido.

"La sensación de que ayer fue que el Palacio vivió una gran noche, el público estuvo magnífico y fue muy importante en momentos claves de partido, de situaciones especiales en la que el publico rugió, disfrutó con su equipo, disfrutó del partido y sé que mañana va a estar ahí apoyándonos a muerte desde el primer minuto", finalizó Pablo Laso.