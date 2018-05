Fuenlabrada dijo adiós al ´20´ pendiente de Popovic y ´Che´ García

Madrid, 25 may (EFE).- El Montakit Fuenlabrada cerró este jueves la temporada del 20 aniversario del equipo en la Liga ACB con una victoria (84-70 al Delteco GBC) y pendiente del futuro de sus dos líderes, el escolta croata Marko Popovic y el entrenador argentino Néstor 'Che' García, ambos con dudas sobre su porvenir.

El club madrileño concluyó, con 17 victorias y las mismas derrotas en 34 jornadas de temporada regular, noveno de la Liga Endesa, a un puesto y dos triunfos del 'playoff', al que habría llegado de no ser por su flojo final, en el que perdió nueve partidos consecutivos de las últimas once jornadas.

Un final de campaña que ensombrece una temporada brillante del club madrileño, que arrancó el curso con su mejor inicio histórico -invicto en las primeras cinco jornadas-, llegó a la Copa del Rey como cabeza de serie por primera vez en su historia y habitó la zona del 'playoff' durante tres cuartos de campaña, pero se quedó sin gasolina en el último tramo del curso.

'Vente al veinte' era el eslogan del club para festejar las dos décadas cumplidas en la Liga ACB -con dos descensos y ascensos de por medio- y para ello el club hizo una apuesta arriesgada: la del entrenador argentino Néstor García, con un abultado currículo en el baloncesto suramericano de clubes y selecciones, pero sin experiencia europea.

La evolución del equipo del 'Che' García sorprendió a propios y extraños, con un baloncesto marcado por la intensidad en defensa, el buen trabajo en el rebote, la puntería atacante y la sangre fría para resolver finales apretados.

En este último apartado, el 'Fuenla' ha sido líder en la Liga Endesa, ya que ha ganado nueve de los once partidos decididos por cinco o menos puntos esta temporada, una efectividad del 82 % en este tipo de encuentros.

Sin embargo, esta última racha de nueve derrotas consecutivas (desde el 25 de marzo en Vitoria ante el Baskonia al 13 de mayo en Badalona ante el Joventut) le ha dejado fuera de unos 'playoff' carísimos esta temporada, en el que el octavo, Iberostar Tenerife, ha requerido 19 victorias para ingresar en esta fase.

Sabedores de que no había opción de 'playoff', los aficionados que acudieron ayer al Pabellón Fernando Martín dedicaron el partido a homenajear a sus jugadores y a reclamar, primero desde algunos sectores y luego de forma mayoritaria, a su estrella, el croata Marko Popovic, que continúe la próxima temporada.

"¿Qué va a pasar ahora? No lo sé", reconoció el croata tras el partido, en el que recibió una gran ovación al ser sustituido al final y se abrazó con el cuerpo técnico de forma emotiva, un gesto que realizó "por si acaso".

"Primero quiero descansar, ver qué está sobre la mesa, hablar. Si la gente del club quiere hablaremos seguro. No hay muchos sitios donde Marko Popovic pueda jugar y uno de ellos seguro es Fuenlabrada", manifestó el exterior, que reconoció a EFE que una parte muy importante de su decisión dependerá de su familia, ya que esta temporada ha vivido lejos de su hijo, que está en Croacia.

El escolta, que termina contrato esta temporada después de tres años en el club, agradeció el "cariño" y la "pasión" de los seguidores del Montakit.

"Le contaré a mis hijos cómo me han querido en Fuenlabrada (...) Esta afición entiende de baloncesto, por esto siempre digo cuando me preguntan en mi país que no me he equivocado al venir al Fuenlabrada", añadió Popovic, satisfecho con la temporada del equipo aunque en el tramo final se quedaron "sin gasolina".

La otra piedra angular de la buena temporada del 'Fuenla' fue sin duda el entrenador de Bahía Blanca (Argentina), Néstor 'Che' García, que vino a su primera experiencia europea con un contrato de un año y pidió tiempo para pensar sobre su futuro por motivos personales.

"He tenido charlas con la dirigencia del club, el presidente, el gerente deportivo... Por algunos temas míos familiares y personales he decidido esperar un poco a tomar una decisión final", manifestó el entrenador al ser preguntado sobre si el de ayer iba a ser su último partido dirigiendo al Montakit.

El que sí aseguró su continuidad fue el jugador más espectacular de la Liga Endesa, reconocido ayer por la competición, el alero congoleño Christian Eyenga, que en conversación con EFE agradeció al equipo su apoyo y recordó que su vínculo continúa más allá de esta temporada.

"Tengo contrato, sí. Jugar en Europa va a ser mejor", manifestó Eyenga, que si no se producen cambios durante el verano estará en el Fuenlabrada 2018-19, que afrontará previsiblemente la Liga de Campeones de la FIBA sin tener que disputar fases previas.

Si Popovic y el 'Che' García comandarán una nueva aventura del 'Fuenla' por Europa, es una incógnita que habrá que dilucidar en los próximos meses.

Miguel Ángel Moreno