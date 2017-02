Joaquín Cuevas: "La Vuelta es una carrera atractiva"

Andalucía se prepara, se engalana para una nueva edición, la número 63, de la Vuelta ciclista a Andalucía Ruta del Sol. La ronda, dirigida por Joaquín Cuevas, se ha convertido en una cita preparatoria obligada para corredores de la talla de Alejandro Valverde, Alberto Contador, Warren Barguil o Thibaut Pinot, entre otros. La presencia de estos ciclistas, elite del ciclismo internacional, no hace más que refrendar el crecimiento de la prueba, que estrenará en esta edición su condición de ´Hors Categorie´. El director de la Vuelta repasa los detalles de la carrera que arranca mañana.

- Imagino que ilusión a sólo un día de que se inicie la Vuelta a Andalucía.

- Sí, una mezcla entre ilusión y nervios. A sólo un día de que arranque la Vuelta, tengo el cosquilleo típico en el estómago.

- ¿Cómo podría definir el perfil de esta edición?

- Se trata de una edición muy completa. Por un lado, el objetivo de la organización es que en los tres primeros días haya tres líderes distintos o, por el contrario, un jefe de carrera muy sólido. Posteriormente, la lógica indica que en Sevilla la prueba terminará al sprint, mientras que la última etapa, a pesar de que no finaliza en alto, será muy difícil. El equipo del líder no podrá tener ningún despiste, es una etapa propicia para emboscadas; será difícil de controlar.

- Nuevo cartel de lujo: Pinot, Rolland, Barguil, Contador, Valverde€

- Y no se olvide del colombiano Rigoberto Urán, que llega muy fino. Ojo con él. Además, tendremos a Kiryienka, campeón del mundo de contrarreloj, mientras que Alejandro Valverde viene de ganar la Vuelta a Murcia. También hay ganas de volver a ver a Contador, que inicia su temporada en Andalucía.

-En este sentido, los ciclistas ven en la Vuelta a Andalucía una gran prueba de preparación.

- Por un lado, los equipos han cambiado los sistemas de preparación de la carrera. Los conjuntos llegan a la Vuelta a Andalucía con plantillas propias del Tour. Es decir, vienen a competir desde el minuto uno. Por nuestra parte, durante los últimos años hemos sabido reinventarnos, conseguir unos recorridos más exigentes; tenemos una carrera más dinámica y atractiva, en la que caben todo tipo de corredores.

- ¿Qué conlleva el ascenso a ´Hors Categorie´?

- Es un reto. Desde hace años ya estábamos en los parámetros de esta categoría, pero por cuestiones económicas rechazamos el ascenso. Este año nos lo han concedido. Supone una satisfacción al ser reconocida a nivel internacional. En este sentido, el mayor reto es económico, pues el presupuesto ha crecido en un 30 %.

- El recorrido de esta edición es muy diferente al de la anterior, ¿por qué?

- Hay que probar cosas nuevas. A veces, hay que hacer travesuras. Lo complicado y lo diferente es lo que vamos a hacer este año. Demuestra que somos un equipo inquieto.

- La distancia de la contrarreloj es corta, ¿marcará diferencias?

- Es corta pero de un perfil muy duro; empieza picando para arriba durante ocho kilómetros. No es una crono fácil, es muy técnica. Desconozco las diferencias que habrá en la general tras las etapas anteriores, pero puede marcar el devenir de la carrera.

- La última etapa no tendrá un final en alto, ¿teme que se pierda emoción?

- En la última etapa puede haber movimientos. Estoy seguro de que habrá emoción. No es una prueba fácil; hay un descenso de hasta treinta kilómetros y posteriormente se volverá a subir. Será duro aunque no tenga un final en alto; complicado para los equipos de controlar, y más si hay pocas diferencias en la general.

- Que Valverde haya ganado cuatro de las últimas cinco ediciones, ¿habla de un perfil de corredor ideal para la Vuelta a Andalucía?

- Valverde cumple el perfil que nosotros nos habíamos marcado. Gente como él, Javi Moreno o Alberto Contador; corredores muy completos.

- Cuando afirma que es un evento trasversal, ¿a qué se refiere?

- Si eludimos el deporte, que al final es lo más importante, estamos mostrando la belleza de Andalucía. Es decir, tiene un gran interés turístico. Además, el cuidado del medio ambiente también va a jugar un papel fundamental en esta edición, pues vamos a intentar reducir su huella de carbono y, por lo tanto, la emisión de CO2. Para ello, vamos a incluir la utilización de coches eléctricos. De igual forma, somos un altavoz para concienciar a los conductores de la importancia de mantener la distancia de seguridad en la carretera.