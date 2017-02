Pacquiao abre la puerta a una posible revancha con Mayweather

El boxeador filipino Manny Pacquiao, campeón del mundo de peso welter, ha abierto la posibilidad de una revancha con el estadounidense Floyd Mayweather.

Mayweather, de 39 años, venció a Pacquiao por decisión unánime en mayo de 2015 y anunció su retirada cuatro meses después con un récord de 49-0.

"Si vuelve al boxeo hay una posibilidad, pero ahora no estamos hablando o discutiendo sobre eso", dijo Pacquiao a la agencia de noticias Kyodo en una visita a Japón este sábado.

El boxeador, de 37 años, puso fin a su propia retirada a principios de este mes al conseguir el título welter de la OMB ante el estadounidense Jessie Vargas en una decisión unánime por puntos.

"No sé cuándo terminará mi carrera. Me di cuenta de que me sentía solo. No estaba activo y me pregunté si todavía podía luchar, y decidí volver y continuar mi carrera", explicó.

El ex campeón mundial de ocho divisiones sirvió como congresista antes de ser elegido como senador de Filipinas en mayo. "En realidad, no estamos hablando de mi próximo combate porque estoy ocupado trabajando en la oficina como senador. Ese es mi enfoque ahora", concluyó.