Gronkowski sí podrá enfrentar a los Texans el domingo

Foxborough (EE.UU), 22 sep (EFE).- El defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, superó las pruebas médicas por una lesión en la ingle, y dijo estar preparado para enfrentar este domingo a los Texans de Houston.

El viernes, Gronkowski indicó que se siente bien como para jugar contra los Texans, en el campo de los Patriots, en Foxborough.

El miércoles estuvo en los entrenamientos pero no participó en ellos y el jueves lo hizo de manera limitada.

Aunque Gronkowski aparentemente no se encuentra al 100 por ciento, los Texans no cuentan con una respuesta para su presencia.