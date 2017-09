Quintana acapara protagonismo con partido completo; Márquez domina

Houston (EE.UU.), 25 sep (EFE).- El abridor colombiano José Quintana fue el mejor representante latinoamericano sobre el montículo al conseguir trabajar la ruta completa que le permitió conseguir el triunfo y acercar a los Cachorros de Chicago al título de división.

Quintana lanzó ruta completa de tres imparables para su segunda blanqueada en las Grandes Ligas y los Cachorros vencieron por blanqueada de 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

El trabajo de Quintana (11-11), pero con marca de 7-3 desde que llegó a los Cachorros traspasado por los Medias Blancas de Chicago, permitió tres imparables, dio una base por bolas y sacó 10 ponches, enfrentó a 31 bateadores con 116 lanzamientos, 72 de strike y dejó en 3.50 su efectividad.

Otro abridor estelar latino, el joven venezolano Germán Márquez, trabajó cinco episodios y se apuntó el triunfo de los Rockies de Colorado por 8-4 sobre los Padres de San Diego, y ayudó a su equipo a seguir al frente de la lucha por el segundo boleto de comodín de la Liga Nacional.

Márquez (11-7) aceptó cinco imparables, dos cuadrangulares y dos carreras, dio tres bases por bolas y abanicó a tres bateadores rivales, hizo frente a 21 bateadores con 89 envíos, 56 a la zona perfecta, y puso en 4,38 su efectividad.

Los Padres tuvieron al paracorto venezolano Yangervis Solarte (18) y el antesalista mexicano Christian Villanueva (3), que pegaron sendos jonrones.

Solarte (18) en el primero contra Márquez, bambinazo solitario, con dos outs.

Villanueva (3) lo hizo en la sexta al superar al relevo Scott Oberg, con un corredor en circulación, sin outs en el episodio.

El segunda base dominicano José Ramírez hizo sonar también el bate y los Indios de Cleveland vencieron 6-2 a los Marineros de Seattle, que los mantiene en la lucha por la mejor marca de las Grandes Ligas.

Ramírez (29) conectó en el sexto episodio contra el abridor Mike Leake, sin compañeros en el camino, y sin "outs" en la entrada.

El receptor cubano Yasmani Grandal mandó la pelota a la calle y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 3-1 a los Gigantes de San Francisco.

Grandal (21) conectó en el cuarto episodio contra el abridor Chris Stratton, con un corredor por delante, con un out.

El antesalista dominicano Maikel Franco aportó cuadrangular en el triunfo de los Filis de Filadelfia por blanqueada de 2-0 sobre los Bravos de Atlanta.

Franco (21) pegó en la quinta sobre el abridor brasileño Luiz Gohara, sin compañeros en base, ni outs en la pizarra.

El parador en corto dominicano Jorge Polanco y el antesalista venezolano Eduardo Escobar pegaron cuadrangulares que encaminaron el triunfo de los Mellizos de Minnesota por 10-4 sobre los Tigres de Detroit y los acerca al segundo comodín de la Liga Americana.

Polanco (12) botó la pelota fuera del parque en el primero, solo, con dos outs en la entrada contra los envíos del abridor Buck Farmer.

Escobar (20) lo hizo en la sexta, contra el abridor dominicano Víctor Alcántara, con dos hombres en los senderos.

Ganó el abridor boricua José Berríos (13-8) en cinco episodios, permitió cinco indiscutibles, dos carreras, dio dos bases por bolas y abanicó a seis bateadores rivales.

El jardinero dominicano Starling Marte pegó jonrón y los Piratas de Pittsburgh se impuiseron 4-1 sobre los Cardenales de San Luis, que perdieron terreno en la lucha por el segundo comodín.

Marte (7) conectó en la quinta contra el relevo surcoreano Seung-Hwan Oh, con un corredor en el camino, sin outs.

El cerrador venezolano Felipe Rivero (19) salvó en un episodio, ponchando a dos bateadores rivales.

El bateador designado venezolano Avisail García pegó vuelacercas para los Medias Blancas, que superaron 8-1 a los Reales de Kansas City, que están ya eliminados de la fase final.

García (18) lo hizo en el primero contra el relevo Ian Kennedy, con un corredor en el camino y un out en la entrada.

El guardabosques dominicano José Bautista pegó par de imparables en lo que casi seguramente es su último juego en casa con los Azulejos de Toronto, que derrotaron 9-5 a los Yanquis de Nueva York.

Bautista, que cumple 38 años el próximo mes, está bateando para promedio de .203 con 22 jonrones y 62 impulsadas, y los Azulejos parecen poco interesados en ejercer la mitad de una opción mutua de 17 millones de dólares.

Su compatriota, el joven Teoscar Hernández (5), que con toda seguridad ocupará su puesto, mandó la pelota a la calle en el primero, contra el abridor mexicano Jaime García, sin corredores por delante, sin outs en la entrada.