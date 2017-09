Antonio Espinós es plenamente optimista sobre la inclusión del kárate en los JJ 2024

Madrid, 26 sep (EFE).- El presidente de la Federación Mundial de Kárate, el español Antonio Espinós, es plenamente optimista sobre la continuidad del kárate como deporte olímpico en los Juegos de 2024, tras la concesión de la sede a París, por la implantación popular de este deporte en Francia.

"No sé si hay un deporte que pueda presumir de ser tan popular en Francia como el kárate", dijo Espinós a Efe.

"El equipo francés es muy fuerte, el kárate en general es muy seguido en Francia y el kárate a nivel internacional está como nunca, así que cómo pensar que el comité organizador de París 2024 no va a proponerlo como uno de sus deportes de libre elección", comentó el directivo.

El kárate debutará como deporte olímpico en Tokio 2020 a propuesta del comité organizador, una posibilidad que contempla la Agenda 2020 de reformas del Comité Olímpico Internacional (COI). Tokio propuso, y el COI aceptó, kárate, escalada, béisbol/sóftbol, surf y monopatín.

Espinós considera que la disciplina que representa "reúne todas las condiciones" para seguir siendo olímpica al menos en 2024.

"No vamos a pensar ahora en 2028", dijo respecto a los Juegos concedidos a Los Ángeles. "Eso empezará a debatirse en 2021. Pero para los Juegos de París 2024, soy muy optimista".

Espinós comentó, por otra parte, que en febrero de 2018 el COI definirá "la pauta" de los criterios de clasificación del kárate para los Juegos de Tokio 2020.

"Sabemos el número de atletas, diez por categoría, pero hasta febrero no sabremos cómo se selecciona a esos diez. Habrá un torneo de clasificación independiente, porque las categorías olímpicas no son en kumite las mismas que en el resto de competiciones, pero también va a contar mucho el ránking mundial. Estos dos baremos nos darán el 70-80 % de los participantes olímpicos", resumió Espinós.

Los juegos asiáticos, panamericanos y europeos también repartirán alguna plaza, dijo.

"El periodo de clasificación comprenderá un máximo de dos años, entre 2018 y 2020", precisó Espinós.