Peters le grita a un aficionado, el equipo dice que el incidente se solucionó

Kansas City (EE.UU.), 4 oct (EFE).- Andy Reid, entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, aseguró que ya resolvieron el problema que se suscitó debido a que su esquinero Marcus Peters aparentemente gritó malas palabras a un aficionado durante el partido del lunes contra los Redskins de Washington.

Las cámaras de televisión captaron a Peters gritando hacia un asistente al campo de juego, después de haber permitido un pase de anotación durante el tercer cuarto del partido que los Chiefs derrotaron 29-20 a los Redskins.

Al respecto, Reid dijo que "vi lo que ocurrió, y les aseguro que no podemos ir en esa dirección".

Indicó que "ya tratamos el problema, reconozco que aprecio su ética de trabajo y todo lo demás, pero como profesionales no podemos permitir que esas situaciones tengan lugar".

El entrenador no dijo si el equipo emitirá una sanción contra el jugador, que no estuvo en los vestuarios en los entrenamientos del miércoles.