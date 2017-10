5-4. Verlander domina a Sale y los Astros llegan al Campeonato de la Liga Americana

Boston (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El lanzador estelar Justin Verlander dominó a Chris Sale, esta vez como relevistas de lujo, y los Astros de Houston vencieron por 5-4 a los Medias Rojas de Boston en el cuarto partido de la Serie Divisional que ganaron por 3-1 al mejor de cinco y consiguen el pase al Campeonato de la Liga Americana.

Los Astros, que alcanzan por primera la Serie de Campeonato en la Joven Circuito, la comenzaron a partir del viernes con el ganador de la Serie Divisional que disputan los Indios de Cleveland frente a los Yanquis de Nueva York.

Los Indios tienen ventaja de 2-1 sobre los Yanquis y esta noche en el Yankee Stadium jugarán el cuarto partido de la serie.

La última vez que los Astros alcanzaron la Serie de Campeonato fue en el 2005, cuando jugaban dentro de la Liga Nacional y llegaron a la Serie Mundial, que perdieron por barrida de 4-0 frente a los Medias Blancas de Chicago, dirigidas por el piloto venezolano Ozzie Guillén.

Con Verlander y Sale --abridores en el primer partido--, esta vez salieron de relevistas ante la importancia del juego y los Astros fueron los que consiguieron la victoria.

El tercera base Alex Bregman pegó jonrón solitario en el octavo episodio contra Sale para empatar a 3-3 el marcador y el jardinero Josh Reddick consiguió imparable impulsador ante el cerrador estelar Craig Kimbrel que le dio a los Astros la ventaja parcial de 4-3.

El veterano puertorriqueño Carlos Beltrán, que salió como emergente para ser el bateador designado, pegó doblete impulsador a los profundo del jardín izquierdo, también contra Kimbrel, para que el guardabosques venezolano Marwin González anotase la ventaja que sería la del triunfo.

Aunque los Medias Rojas consiguieron anotar la cuarta carrera por mediación del tercera base novato, el dominicano Rafael Devers, que aportó un cuadrangular dentro del campo, al mandar la pelota a lo profundo del jardín central, al final no pudieron forzar el empate.

El cerrador Ken Giles, aunque cedió el jonrón de Devers, sin "out" en la pizarra, al final consiguió sacar los tres últimos del partido con un ponche que aseguraron la victoria de los Astros y lograr el rescate.

La victoria fue para Verlander (2-0), que trabajó dos entradas y dos tercios, en las que cedió un imparable, el cuadrangular de dos carreras del jardinero izquierdo Andrew Benintendi, que le contó solo una, dio dos bases por bolas y no retiró a nadie por la vía del ponche.

El abridor Charlie Morton se fue sin decisión al trabajar cuatro entradas y un tercio en las que espació siete imparables con dos carreras limpias permitidas, regaló dos boletos y sacó seis ponches.

La derrota se la quedó Sale (0-2) que en cuatro entradas y dos tercios permitió cuatro imparables con dos carreras limpias, no dio bases por bolas y abanicó a seis bateadores rivales.

El bateo de los Medias Rojas estuvo encabezado por Benintendi que se fue de 4-2 con anotación y dos carreras impulsadas, mientras que Devers tuvo de 3-1, anotación e impulsada.