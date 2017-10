Los Dodgers designan a Kershaw y los Cachorros desconocen quién será su abridor

Los Ángeles (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El piloto de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, dio a conocer su rotación para la Serie Campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago.

Dijo que después de que el as de los Dodgers, Clayton Kershaw abra el primer juego el sábado en el Dodger Stadium, mandará al montículo a Rich Hill al segundo partido.

Roberts indicó que el tercer juego, que tendrá lugar en el campo de los Cachorros, el martes, usará los servicios de Yu Darvish y después de Alex Wood.

Para Kershaw, será su primer partido de Campeonato de Liga desde el 2009.

Por su parte, los Cachorros, que hicieron su arribo tarde al campo de los Dodgers, el viernes, dieron a conocer que aún no han determinado cuál será su rotación.

Joe Maddon dijo que "aún no hemos decidido quién subirá a la lomita, lo haremos después de una reunión que tengamos".