El cubano Yuli Gurriel se disculpa por gesto de mofa hacia Yu Darvish

Houston (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El primera base cubano Yuli Gurriel, de los Astros de Houston, que fue decisivo en el triunfo de su equipo por 5-3 en el Tercer Partido de la Serie Mundial, al pegar jonrón solitario, se disculpó por haber hecho un gesto despectivo hacia el lanzador de los Dodgers de Los Angeles, el japonés Yu Darvish.

Luego de su cuadrangular en la segunda entrada ante Darvish, Gurriel se vio en cámara agarrándose los ojos para hacerlos parecer más rasgados y riéndose como mofándose de Darvish y llamándolo "chinito".

Un portavoz de Grandes Ligas dijo que MLB está consciente del gesto de Gurriel y que tiene planes de hablar con él, e inclusive podría recibir algún tipo de castigo, aunque nunca que deje de competir con los Astros.

Gurriel, hablando con los medios, dijo que hizo el gesto porque nunca había tenido éxito ante lanzadores japoneses en el pasado.

El primera base de los Astros jugó una temporada para el Yokohama DeNA Baystars de la liga japonesa en 2014 para luego regresar a Cuba y posteriormente desertar.

"Yo no quería ofenderlo a él o a nadie en Japón porque le tengo mucho respeto, yo jugué en Japón", recordó Gurriel. "Japón me abrió las puertas al mundo del béisbol y yo no quería ofenderlos".

Darvish, hablando con los medios a través de un traductor quien tiene ascendencia japonesa e iraní, catalogó el gesto como "irrespetuoso".

"Trato de que no me importe mucho, pero él jugó en Japón y le tengo mucho respeto, así que intento no pensar mucho sobre eso contra él", comentó Darvish. "Nadie es perfecto".

"Todo el mundo es diferente. Uno tiene que aprender de esto. Él cometió un error y tenemos que aprender de eso. Todos somos seres humanos, eso es lo que estoy diciendo. Así que aprendamos de esto y sigamos adelante".

Por su parte, el padre de Gurriel, expelotero cubano Lourdes Gurriel, también se disculpó en nombre de su hijo y de toda la familia al destacar que siempre han sido una familia respetuosa y que siempre han sido recibimos y tratados de manera maravillosa en Japón.