'Jota', que anunciará su futuro "pronto", admite que la temporada es "dura"

El entrenador del Balonmano Ciudad de Logroño, Javier González, 'Jota', dará a conocer su futuro "pronto", probablemente en el primer mes del próximo año, poco después de volver a los entrenamientos para tratar de mejorar una primera vuelta de la campaña que ha sido "más dura" de lo que él esperaba.

Jota ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a EFE días después de que él y su equipo hayan comenzado unas vacaciones que se prolongarán hasta el 8 de enero.

El Ciudad de Logroño terminó la primera vuelta de la Liga con una derrota en Benidorm que le ha dejado en el octavo puesto, con 15 puntos, a cuatro del tercer clasificado; curiosamente, el equipo de Logroño ha marcado una trayectoria "simétrica", con siete triunfos y siete derrotas, separadas solo por un empate.

Un balance muy diferente al de las temporadas anteriores, en las que su equipo luchaba en la parte más alta de la tabla, justo por detrás del Barcelona.

Reconoce que, objetivamente, la situación es peor que a de años atrás, pero considera que se pueden hacer diferentes lecturas de toda la primera vuelta. "Por un lado, hay que recordar que en la jornada ocho estábamos en puestos de descenso", explica, "pero luego empezamos a ganar" y "como perdimos el último partido las cosas parecen peor" pero "hay que saber que hemos logrado salir de algo duro".

Para él lo vivido en los primeros meses competición es "probablemente lo peor" desde que llegó a Logroño, hace nueve temporadas y media. "Ha sido más duro de lo que esperaba, porque sabía que no íbamos a luchar por ser segundos y terceros, pero no a estar ocho jornadas en descenso", explica, en alusión a la consecuencia que para sus objetivos deportivos ha tenido perder el patrocinio de la empresa Naturhouse y no encontrar otra que haga una aportación similar.

Insiste en que para él "lo normal hubiese sido estar un poco mejor" con "dos o tres puntos más" con los que hubieran optado a ser sextos a mitad de la temporada.

Para ese balance cree que ha sido determinante el que durante la pretemporada los jugadores nuevos -prácticamente la mitad- "aprendieron lo elemental de nuestros sistemas de juego" pero "con eso solo, cuando tuvimos partidos igualados, no fue suficiente y los perdimos".

No obstante, salvo el último choque en el que cayeron en Benidorm mantuvieron "un buen nivel de ataque" y "en cuanto han mejorado la portería y la defensa" lo han "notado mucho" y "por esa línea" es por la que pueden "seguir creciendo".

Por eso, le concede mucha importancia a los entrenamientos de primeros de año (a los que solo espera la baja del internacional español Ángel Fernández) y a los amistosos que jugarán con Anaitasuna y Bidasoa.

Porque cree que su "techo se va a ver en los primeros encuentros de la segunda vuelta" y si mejorn, pueden "aspirar a puestos europeos", afirma el técnico.

Así, es consciente de que febrero y marzo pueden ser meses "para engancharte o desengancharte" de esa pelea "porque si pierdes más terreno la diferencia con los equipos que ocupan esos puestos se puede agrandar mucho".

'Jota' González vive desde hace meses envuelto en rumores sobre su futuro en el banquillo de Logroño; uno de ellos es que será técnico ayudante en el París Saint Germain.

Pero "no es la única cosa que he oído y, de hecho, me han llamado otros equipos", admite el preparador vallisoletano, que lleva más de una década en Logroño y ha marcado los mejores momentos de la historia del club riojano.

El interés de diferentes equipos "es algo que hace ilusión, será que ven con buenos ojos mi trabajo en Logroño", reconoce, pero "eso no significa nada más que eso". Por ello insiste en que no dará a conocer cual es su futuro "hasta que no haya algo hecho" y "lo primero es hablar con el Ciudad de Logroño, aunque están al tanto de lo hay".

En cualquier caso, pretende dar a conocer su situación poco después de regresar a los entrenamientos, "porque cuando ha habido alguna novedad sobre mí, siempre la hemos anunciado más o menos en esas fechas". De hecho, su última renovación se dio a conocer en febrero de este año, cuando amplió su contrato hasta el final de la temporada 2017-2018, con lo que le quedaría campaña y media en La Rioja.

Por ello también sigue trabajando con vista al futuro del Ciudad de Logroño, que considera "esperanzador" porque ya se han "adaptado a la nueva realidad" y ficharan "jugadores en función del presupuesto actual".

Porque, recuerda, el pasado verano esperaron "al final", tanto por si surgía un patrocinador como, sobre todo, porque había jugadores que mantenían contratos elevados "y solo podíamos hacer movimientos si nos liberábamos de ellos", como sucedió en un par de situaciones.

"Ahora podemos planificar con más tiempo, sin una soga al cuello como la que teníamos, que nos agobiaba", reconoce y aunque no prevé realizar ningún fichaje para la segunda vuelta "sí que trabajamos ya para el año que viene", ha concluido.