Nathan Chen: "No pienso en si soy favorito o no"

El estadounidense Nathan Chen, que también apuntará alto en la prueba individual de patinaje artístico de los Juegos de PyeongChang 2018, en la que España tiene puestas todas sus esperanzas en Javier Fernández, explicó este miércoles en el Ice Arena de Gangneung, sede de ese deporte, que "no" piensa en si es "favorito o no".

"Sinceramente, no intento pensar en ello y realmente no estoy pensando en si soy o no favorito", explicó Chen, nacido hace 18 años en Salt Lake City (Utah), en el seno de una familia de chinos que emigraron a América en 1988, que es uno de los niños prodigios de este deporte, ya que, a pesar de ser tan joven es el primero y el único patinador que ha completado cinco saltos cuádruples diferentes: 'loop', 'toe loop', Salchow, 'flip' y Lutz.

"El hielo está estupendo", indicó Chen tras entrenarse este miércoles en Gangneung, el mismo escenario en el que el año pasado, ganó el 'Cuatro Continentes' ejecutando cinco cuádruples.

"Ha sido el primer entrenamiento, así que aún me quedan un par de ellos más, pero de momento todo va muy bien", añadió el estadounidense, que preguntado acerca de cuántos 'cuádruples' planea hacer durante la competición olímpica de PyeongChang, explicó:

"Durante el programa corto me quedo con dos (cuádruples). En el largo, probablemente entre cuatro y cinco, dependiendo de cómo me salgan las cosas en los entrenamientos. Va a ser cuestión de porcentajes y de cómo me sienta", indicó Chen, el menor de cinco hermanos, con la curiosidad de que los otros son cuatrillizos.

El talentoso patinador de Salt Lake City no piensa si es candidato a la victoria. "No pienso en ello, honestamente. Lo único que quiero es irme de esta competición orgulloso de lo que he hecho. Ésa es mi meta ahora", indicó Chen, que tras sufrir una lesión de cadera en la gala de los nacionales de Estados Unidos de 2016, se perdió el Mundial de ese año -el segundo seguido que ganó 'SuperJavi', en Boston (EEUU)- al tener que pasar por el quirófano.

Regresó a la competición el año pasado, en el que acabó sexto el Mundial de Helsinki (Finlandia), que ganó el japonés Yuzuru Hanyu -actual campeón olímpico- y en el que el séxtuple campeón de Europa español -que comparte entrenador (el canadiense Brian Orser) con el nipón- fue cuarto.

El niño prodigio de Utah debuta en unos Juegos Olímpicos. "He estado 18 años mirando a los aros y al fin estoy aquí. Es realmente 'guay' ('cool') que esto haya sucedido", apuntó Chen, que no quiso aclarar si disputará o no la prueba por equipos del día 12, a la que acaba de renunciar Hanyu.

"No estoy seguro aún acerca de la prueba por equipos. Pero creo que puedo aportar al equipo y estamos en unos Juegos, además. Sólo tenemos una oportunidad, así que tener una segunda será una gran experiencia", dijo.

"Estaría bien experimentar el programa en esa prueba antes de la competición individual. Creo que tenemos grandes posibilidades de acabar en el podio", apuntó el joven talento estadounidense.