Borges admite preocupación pero no alarma por el inicio de temporada

El internacional costarricense Celso Borges, centrocampista del Deportivo español, ha abogado por no caer en el pesimismo por los resultados adversos que ha cosechado el equipo, ha apostado por "buscar soluciones" y ha admitido preocupación pero no alarma por el inicio de temporada, con solo un punto de doce posibles.

"No hay que buscar causas sino soluciones. Hay que tener calma y hay que saber llevar los malos resultados cuando se dan, hay que estar preocupados pero no alarmados", comentó en rueda de prensa el día después de la derrota (2-1) ante el Betis en el Benito Villamarín.

Borges reconoció que "después de perder un partido es normal que las sensaciones" sean de que "se pudo hacer mejor", pero evitó el pesimismo a tres días de recibir al Deportivo Alavés en el estadio de Riazor.

"No nos tiramos abajo nosotros ni hacemos nada con envolvernos en una nube negativa. El próximo partido, en tres días, se torna muy importante, sobre todo porque ya nos viene bien a todos una victoria", declaró.

Del choque ante el Betis, rescató como positivo que a los futbolistas del Deportivo se les ve que quieren y que son "intensos".

"Queremos ganar y la manera en la que se consigue es mostrando esa intensidad y esa actitud que llevamos", añadió.

Después de tres temporadas seguidas en las que el Deportivo se ha salvado en las últimas jornadas, el centrocampista indicó que "es muy pronto todavía" para augurar que van a "sufrir otra vez".

"Tenemos que llevar esto objetivo a objetivo, primero hacer los puntos que nos permitan salvarnos y luego buscar otras cosas. Nos está costando ganar pero no significa que no va a llegar", arguyó.

Borges también analizó la jugada del 2-1 ante el Betis, un contragolpe de los sevillanos que surgió de un mal pase del internacional uruguayo Fede Valverde en campo rival.

"No es culpa ni de Fede ni de nadie. Fede trata de dar un pase, pero estamos a 60 metros y aun así el contragolpe se maneja bastante bien, la línea está cerrada, pero Guardado da un buen pase y Joaquín define bien. No creo que las cuestiones individuales sean las que nos hacen perder", aseguró el costarricense.