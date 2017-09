Neymar se queda fuera de lista ante el Montpellier por un golpe en el pie

París, 22 sep (EFE).- El brasileño Neymar se quedó fuera de la lista de convocados del París Saint-Germain (PSG), que se mide el sábado al Montpellier en la Liga francesa, debido a molestias en un pie, informan los medios franceses.

Neymar, de 25 años, está en el centro de la polémica por su disputa con el uruguayo Edinson Cavani, con quien discutió el pasado domingo para decidir quién lanzaba un penalti en el partido en el que se impusieron al Lyon (2-0).

Según los medios locales, el golpe en el pie del brasileño no debe comprometer su participación en el encuentro de fase de grupos de la Liga de Campeones del miércoles ante el Bayern de Múnich.

En cinco partidos ligueros en Francia, Neymar suma cuatro goles y otras tantas asistencias.

La prensa considera que la ausencia del delantero 'Canarinho' no se debe a un apercibimiento del PSG por la actitud del brasileño hacia Cavani y sí a una medida de precaución para que su estrella llegue fresca al miércoles.

No obstante, el descarte de Neymar causó sorpresa, ya que el entrenador español Unai Emery no había comentado que el delantero arrastrase molestias.

Emery sí habló de los problemas físicos de los argentinos Ángel di María y Javier Pastore y del italiano Marco Verratti.

Durante los 15 minutos abiertos del entrenamiento del jueves, Neymar se entrenó normalmente con el resto de compañeros.