Tras vapulear por 8-0 al Wilstermann, River piensa en las semifinales con Lanús

Buenos Aires, 22 sep (EFE).- River Plate, que anoche se clasificó para las semifinales de la Copa Libertadores al vapulear por 8-0 al Wilstermann boliviano, se entrenó hoy de cara al partido de este domingo de la Superliga argentina ante Argentinos Juniors pero con la mira puesta en el partido del torneo continental contra Lanús.

El centrocampista Gonzalo 'Pity' Martínez afirmó que siempre confiaron en que podían remontar la derrota por 3-0 que sufrieron en la ida.

"Un 3 a 0 no es fácil de remontar. Pasar a ganar por 3-0 en 19 minutos y terminar 8-0 nadie se lo esperaba y esa es la mentalidad del grupo, ir a buscar siempre más", dijo Martínez tras el entrenamiento

"Después del partido allá había mucha bronca en el grupo pero tranquilidad, sabíamos que si salíamos a jugar el partido como lo veníamos haciendo la serie iba a ser nuestra. Hubo un contagio bárbaro", añadió.

También se refirió a Lanús, rival en las semifinales, y dijo que es un equipo "muy duro".

"Nos conocen, pero nosotros los conocemos a ellos. Como somos dos equipos bien ofensivos van a ser grandes partidos, ojalá sean favorables a nosotros", analizó.

El defensa Gonzalo Montiel, de 20 años, reveló que el entrenador, Marcelo Gallardo, le avisó que iba a ser titular minutos antes de que comenzara el partido.

"Ya tenía la mente en jugar y bueno, me tocó y por suerte pude rendir bien. Me entreno día a día para ganarme un lugar en el equipo", expresó.

"Esto sigue, nos toca las semifinales con Lanús y hay que seguir", dijo Montiel, que no es parte habitual del once inicial.

El defensa sostuvo que el resultado fue tan abultado porque River Plate "estuvo muy seguro" y "fue inteligente".