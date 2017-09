2-0. Higuaín llega a tiempo para darle el triunfo al Juventus

Roma, 27 sep (EFE).- El argentino Gonzalo Higuaín fue decisivo este miércoles para darle el triunfo al Juventus ante el Olympiacos griego en el grupo D de la Liga de Campeones, al entrar en la reanudación y al desbloquear un encuentro complicado con una diana a 20 minutos del final.

El "Pipita" empezó el partido desde el banquillo, pero entró a la hora de juego y aprovechó su primera ocasión para dar ventaja a un Juventus que sentenció su triunfo gracias a la diana del 2-0 marcada por el croata Mario Mandzukic.

El Juventus alcanzó de esta forma al Sporting Lisboa en la segunda posición en el grupo D, que ve al Barcelona como sólido líder, al sumar seis puntos en dos partidos.

Además de la ausencia por decisión técnica de Higuaín, el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, no pudo contar con el bosnio Miralem Pjanic, que se cayó del once titular a causa de un problema físico sufrido poco antes del comienzo del choque.

Así, fue el joven uruguayo Rodrigo Bentancur quien formó el doble pivote al lado del francés Blaise Matuidi; el excentrocampista del Boca Júniors jugó ya cinco de los ocho partidos del Juventus en este arranque de temporada y se está ganando la estima del técnico con unas prestaciones de buen carácter.

Tras el tropiezo de Barcelona, los turineses encaraban el partido de esta noche con la obligación de ganar, pero les costó crear ocasiones peligrosas en los primeros 30 minutos ante la intensa presión del Olympiacos.

Sin embargo, en la fase final de la primera mitad el Juventus subió la presión y, tras un cabezazo de Manduzkic enviado a córner por el portero belga Silvio Proto, rozó la diana de la ventaja en el 45, cuando un centro del brasileño Álex Sandro fue desviado en el poste por el defensa belga Bjorn Engels.

En la reanudación, los "bianconeri" volvieron a sufrir ante la presión del Olympiacos, lo que animó a Allegri a dar paso a Higuaín, ovacionado por la afición del Allianz Stadium cuando saltó al campo en sustitución de Cuadrado a la hora de juego.

Y el "Pipita" tardó apenas nueve minutos para firmar su primer gol del año en la Liga de Campeones tras un centro de Álex Sandro: el argentino golpeó primero con la zurda y, tras el rechace de Proto, remató con la pierna derecha para romper la igualdad (m.69).

Fue un gol de gran importancia para Higuaín, que llevaba ya más de dos semanas recibiendo unas duras críticas por una parte del entorno de los turineses por sus recientes actuaciones.

Tras adelantarse, los turineses dispusieron de mucho más espacio para combinar en zona ofensiva y sentenciaron el encuentro con la diana del 2-0, que se originó en una jugada del argentino Paulo Dybala y que llevó la firma de Mandzukic.

La "Joya" intentó superar a Proto con una vaselina que fue despejada en la línea de gol por Engels, antes de que el propio Mandzukic empujara entre las mallas (m.80).

Así, los turineses lograron salir ganadores de un duelo complicado y relanzaron sus ambiciones europeas tras la contundente derrota sufrida en la primera jornada en el Camp Nou.

- Ficha del partido:

2. Juventus: Buffon; Sturaro (Benatia, m.81), Barzagli, Chiellini, Álex Sandro; Bentancur, Matuidi; Cuadrado (Higuaín, m.60), Dybala, Costa (Bernardeschi, m.84); Mandzukic.

0. Olympiacos: Proto; Figueiras, Engels, Nicolaou, Koutris; Romao, Zdjelar (Fortounis, m.77); Seba, Odjidja-Ofoe, Pardo (Ben, m.72); Emenike (Marin, m.88).

Goles: 1-0, min.69: Higuaín; 2-0, min.80: Mandzukic.

Árbitro: Tobias Stieler (ALE). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo D de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Stadium de Turín (Italia) ante cerca de 40.000 espectadores.