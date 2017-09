Codina: "No tenemos nada que perder. Tenemos que salir a disfrutar"

Madrid, 28 sep (EFE).- Jordi Codina, guardameta del Fuenlabrada, se refirió a la eliminatoria de la Copa del Rey que le enfrentará contra el Real Madrid y afirmó que el objetivo debe ser disfrutar ante uno de los equipos punteros del fútbol español.

"Estoy tranquilo y mis compañeros también tienen que estarlo. No deja de ser un partido de fútbol y nosotros no tenemos nada que perder. Tenemos que salir a disfrutar, a pasarlo bien y a disfrutar del momento. Hay gente que igual nunca más va a tener esa oportunidad y lo que tiene que hacer es aprovecharla por si acaso", dijo a la finalización del sorteo.

Para Codina supondrá enfrentarse a un club por cuya cantera pasó: "Contento de volver al Bernabéu. Es un partido para disfrutar. Somos un equipo de Segunda B, un equipo humilde. Son dos partidos en los que puede pasar de todo. Siendo realistas lo normal es que caigamos pero al menos disfrutaremos, jugaremos en un estadio espectacular".

"No dejemos de pensar que es el campeón de Europa y el campeón de Liga. Vamos a jugar aquí, vamos a jugar allí con ellos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible pero sobre todo disfrutar del partido y de la experiencia", apuntó asimismo.

Además deseó que su rival no haga rotaciones: "Prefiero que jueguen todos, sobre todo por mis compañeros. Yo he tenido la suerte de jugar contra ellos pero ojalá que jueguen todos los top, así será más bonito. Pero que Zizou haga lo que le dé la gana, que es su equipo".