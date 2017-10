México y Costa Rica se consolidan con susto; Panamá y Honduras sufren

Bogotá, 7 oct (EFE).- No pasó de un susto, pero el solitario gol de Trinidad y Tobago sirvió para espolear a México y hacer que sus futbolistas demostraran que en la ruta al Mundial de Rusia no están para juegos.

El Tri se impuso por 3-1, estiró a nueve jornadas su invicto en las eliminatorias de la Concacaf, elevó su renta a 21 de 27 puntos posibles pero el encuentro del viernes en San Luis Potosí no dejó del todo feliz a su entrenador, el colombiano Juan Carlos Osorio.

"Tuvimos consistencia en el último tercio de campo, Trinidad nos aguantó bien, pero tuvimos ocasiones importantes. Nos falta eficacia, que a los niveles más altos es fundamental", dijo Osorio, que en eliminatorias dirigió 13 partidos, ganó 12 y empató uno.

En los últimos quince minutos del encuentro Hirving 'Chicky' Lozano, Javier 'Chicharito' Hernández y Héctor Herrera dieron vuelta a una historia que parecía sonreír a los visitantes con el tanto de Shahdon Winchester desde el 66.

Consistencia sin eficacia parece un mal en el Tri que su seleccionador debe corregir antes de la cita en 2018.

La prueba más cercana será precisamente el martes, cuando las eliminatorias llegarán a su fin y México visitará en San Pedro Sula a Honduras, que hasta los 95 minutos tuvo hoy un partido ganado en San José y ahora ha hipotecado sus posibilidades de clasificación.

A falta de una jornada para el fin del hexagonal final de la Concacaf para el próximo Mundial, los resultados inesperados se dieron como por arte de magia.

Además del susto ocasionado por el colista Trinidad y Tobago y que puso a correr a México, Costa Rica, que esperaba sellar este sábado en casa y sin sobresaltos su clasificación, fue sorprendida por un moribundo rival, Honduras, y sufrió por culpa de su exseleccionador, el colombiano Jorge Luis Pinto.

La Honduras de Pinto, que llegó a la novena fecha como penúltima con 9 enteros, necesitaba hoy 'ganar o ganar' en los pagos de Costa Rica, segunda selección con 16.

El delantero Eddie Hernández, puso adelante a los visitantes a los 66 minutos tras un preciso pase de Rommel Quioto

Desconcierto en San José, capital donde los expupilos de Pinto podían poner la lápida como pequeña venganza a una relación que terminó mal tras el gran rol cumplido por los ticos en el Mundial de Brasil.

Pero a los 95 minutos, cuando el partido parecía caso juzgado, apareció de la nada el ariete Kendall Waston para salvar los muebles del naufragio a los locales y darles la clasificación 'in extremis' al sumar 16 unidades.

Panamá, que llegó muy segura de sí al estadio de Orlando gracias al tercer lugar y a la cercanía de poder hacer realidad el sueño de jugar el primer Mundial de selecciones absolutas, fue avasallada el viernes por un rival que parecía conminado al premio de consolación de la repesca, como cuarto del hexagonal.

Pero el equipo de las Estrellas, en su mejor partido, arrebató el tercer puesto de las eliminatorias a la Roja que, al ser goleada por 4-0, se desplomó al cuarto escaño, que ahora la deja en la incertidumbre de una repesca con un rival asiático.

Los panameños saltaron a la cancha del Orlando City Stadium con la seguridad de que podrían abonar gran parte del pasaje para llegar al Mundial de Rusia, pero temprano, a los 8 minutos, la joya del fútbol estadounidense, Christian Pulisic, derribó el castillo de naipes que protegía la portería de Miguel Penedo.

Pulisic, que cumplió 19 años el 18 de septiembre, fue habilitado con precisión por Jozy Altidore y allí comenzó la sociedad que destrozó las ambiciones de la selección que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez.

A los 19 minutos Altidore aumentó la ventaja gracias a un pase de Pulisic, el astro del Dortmund alemán.

Y antes de bajar el telón del primer tiempo, a los 43 minutos, la goleada quedó perfilada al cambiar por gol un penalti el tanque Altidore, que dentro de un mes exactamente celebrará sus 28 años.

Los de Bruce Arena pudieron infligir el viernes una paliza escandalosa, de no haber sido por las arrojadas intervenciones de Penedo, y por ello el 4-0 que fijó Bobby Wood a los 63 minutos resultó a la postre una ventaja moderada.

Con la goleada, Estados Unidos llegó a 12 puntos y dejó estacionado a la Roja con 10, los mismos puntos que ahora tiene Honduras.

La última jornada tendrá entonces a Estados Unidos, Panamá y Honduras en una carrera desesperada por la tercera plaza directa y el derecho a jugar la repesca.

Trinidad y Tobago, que yace en el foso con 3 puntos, será juez y parte de la suerte de Estados Unidos en Couva.

La necesitada selección de Panamá, que de nuevo vive el divorcio con la prensa de su entrenador, Hernán Darío Gómez, recibirá a la irregular pero ya clasificada Costa Rica.

Y el líder de la liguilla, México, dará el veredicto a Honduras en San Pedro Sula.