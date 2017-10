Saúl: "Tenía ganas de marcar; me sentía un poco en deuda"

Madrid, 14 oct (EFE).- El centrocampista del Atlético Madrid Saúl Ñíguez lamentó el tanto encajado por su equipo a falta de nueve minutos para el final que evitó el triunfo ante el Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano.

"Ha sido una pena porque en casa necesitamos los tres puntos", dijo Saúl en Movistar Plus.

El centrocampista rojiblanco, no obstante, subrayó el valor del punto obtenido ante un adversario del potencial del Barcelona.

"El Barcelona es así. Es un gran equipo que crea muchas ocasiones y puede que alguna te meta. Confías en eso en que no llegue el gol. En un pequeño error te meten el gol y así ha sido", lamentó.

Saúl reconoció que el plan del equipo rojiblanco era "aguantar y buscar la ocasión al contraataque".

"El plan era aguantar y salir a la contra. También presionar arriba porque a ellos les costaba bascular, Se nos dio bien en la primera parte pero peor en la segunda", dijo Saúl, autor del gol del Atlético Madrid.

"Tenía ganas de marcar, Llevaba partidos con ocasiones claras y que pudieron dar puntos al equipo y me sentía un poco en deuda", dijo.

"El punto es lo que hay. Tenemos un partido de Liga de Campeones ahora y tenemos que levantar la cabeza y trabajar", concluyó Saúl.