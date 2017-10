El Valencia prolonga su gran inicio de campaña y se sitúa segundo

Madrid, 15 oct (EFE).- El Valencia prolongó una jornada más su gran inicio de temporada y, con un triunfo de mucho peso en Sevilla ante el Betis (3-6) en un espectacular encuentro, se situó en la segunda plaza, a cuatro puntos del Barcelona, líder de LaLiga Santander.

Marcelino García Toral ha transformado a un equipo que acumulaba en campañas precedentes decepción tras decepción. Ahora es un conjunto que gana e ilusiona. Ni siquiera una reacción espectacular del cuadro bético, que pasó del 0-4 al 3-4, frustró su cuarto triunfo seguido.

En el Benito Villamarín, ante un Betis de Quique Setién que también ha comenzado la temporada de forma esperanzadora, ambos protagonizaron un choque vibrante porque se pasó de un control perfecto del Valencia a la briosa remontada verdiblanca abierta por el costarricense Joel Campbell que no tuvo recompensa por el acierto del 'gladiador' italiano Simone Zaza.

Durante 75 minutos, volvió a ser el Valencia un equipo muy bien armado, perfectamente pertrechado y además con pegada en ataque. El francés Geoffrey Kondogbia comenzó a decantar el choque al rematar de cabeza un saque de esquina (m.35) y el portugués Gonçalo Guedes abrió más brecha al borde del descanso con un espectacular zapatazo desde fuera del área.

Todas las opciones de remontada del Betis parecían desvanecerse cuando el meta brasileño Neto detuvo una pena máxima a Sergio León (m.55). Nueve minutos después, otro córner lo aprovechó Rodrigo Moreno para mantener su racha goleadora y dar jaque mate al encuentro y, a los 74, Santi Mina ponía un incontestable 0-4.

El Betis estaba k.o., pero un error de la zaga valencianista lo aprovechó Joel Campbell, que acababa de salir, y el partido enloqueció. En cinco minutos, entre el 79 y el 84 el marcador pasó a un 3-4 increíble con los goles del paraguayo Tonny Sanabria y de Cristian Tello.

Marcelino y sus ayudantes no se lo creían. La afición bética cantaba 'sí se puede', pero una nueva contra culminada por Zaza acabó con el sueño de remontada y zanjaba la victoria. Aún quedó espacio para que el belga-brasileño Andreas Pereira pusiera la guinda en la prolongación.

El Valencia, que la próxima jornada recibirá al Sevilla, dispone de un punto de ventaja sobre el Real Madrid y dos sobre el Atlético de Madrid y el propio conjunto sevillista. Los tres tendrán partidos de 'Champions' entre semana y Marcelino podrá preparar el choque sin esta 'distracción'.

La revelación de este primer tercio de temporada es el Leganés, que cierra las plazas europeas. El modesto equipo del sur de Madrid hurgó en la herida del colista Málaga y se llevó la victoria (0-2) con dos dianas en el segundo periodo del brasileño Gabriel Pires y del argentino Alexander Szymanowski.

El conjunto pepinero, que acumula cuatro partidos y un total de 397 minutos sin encajar un gol, no piensa en otra cosa que conseguir los máximos puntos posibles para amarrar cuanto antes la continuidad en la elite, pero su rendimiento está siendo sobresaliente, al contrario que el del Málaga, cuya situación empieza a ser crítica y el técnico, José Miguel González 'Míchel', pasa por unos momentos más que comprometida. Además, el próximo sábado visitará al Barcelona.

El Villarreal continúa con su reacción bajo la batuta de Javier Calleja. Sumó su segundo triunfo seguido al ritmo de los goles del congoleño Cedric Bakambu, que sentenció a un Girona que ya lleva seis encuentros sin ganar pese a las buenas sensaciones que deja.

El africano, autor de un triplete ante el Eibar la pasada jornada, sumó un doblete en el primer tiempo y aunque el uruguayo Christian Stuani acortó distancias antes del descanso el Villarreal supo asegurar el 1-2 y dar otro salto en la tabla.

Eibar y Deportivo firmaron tablas sin goles en el encuentro matinal, que deja a ambos muy cerca de la zona de peligro que cierra Las Palmas, aunque podría abandonarla si gana el lunes al Celta en el partido que pone el broche a la octava jornada.

José Antonio Pascual