El dueño chino del Slavia de Praga quiere relanzar al equipo en Europa

Praga, 17 oct (EFE).- El Slavia de Praga, rival esta semana del Villarreal en la Liga Europa, sueña con volver a hacerse un nombre en el fútbol del viejo continente con un combinado lleno de extranjeros y jóvenes promesas contratados gracias al apoyo del inversor chino CEFC.

"Creo que este equipo puede ser un eslabón con esa época dorada del Slavia, porque tenemos un dueño con esas ambiciones, y son fuertes económicamente y quieren de nosotros buenos resultados", afirmó a Efe Jaroslav Silhavy, entrenador del equipo.

El palmarés del equipo de Praga no es sensacional en lo que a títulos de liga se refiere, con sólo tres campeonatos desde 1993, cuando se fundó la liga checa tras la división de Checoslovaquia en dos Estados.

Pero el club dio al fútbol en los años 90 algunos de los mejores jugadores del balompié checo, como Patrick Berger, Karel Poborsky, Radek Beibl o Vladimir Smicer.

Jugadores que fueron artífices de algunos sonados éxitos de la selección checa de esos años, entre ellos la plata de la Eurocopa 1996 disputada en Inglaterra, y todos ellos acabaron en grandes equipos europeos, como el Sampdoria italiano, el Benfica portugués, los ingleses Liverpool y Manchester United o el Atlético de Madrid.

Tras un periodo de intrascendencia las cosas han cambiado ahora en el Slavia con la entrada de un nutrido grupo de foráneos, reconoció el técnico, que aupó al equipo a su tercer título liguero la pasada temporada, y ahora vuelve a las competiciones europeos tras siete años de ausencia.

"Pienso que esta tendencia puede continuar entrando el año que viene en la Liga de Campeones, y hacernos un hueco en Europa para que cuenten con nosotros", afirmó también el preparador.

Forman parte de la actual plantilla algunos jugadores europeos conocidos como el luso venezolano Daniel Miguel Alves Gomes "Danny", de 34 años, que militó en el Zenit de San Petersburgo, con el que ganó una Liga Europa y tres campeonatos rusos, y que ha retornado al césped tras cinco semanas apartado por lesión.

"Venir al Slavia y no jugar la Europa League o la Champions para mí era un contrato malo. Todos tienen la visión de jugar al más alto nivel. Lo más importante para un jugador es jugar en los palcos europeos y quiero continuar", dijo a Efe Danny.

Desde que llegó esta temporada al Slavia, con un contrato de dos años, Danny ha tratado de dar más juego al colectivo checo, eterno rival del Sparta de Praga.

Tras diez jornadas de liga el Slavia se encuentra a 8 puntos del líder, el Viktoria Pilsen.

"Intento darle experiencia, calidad de juego, porque es mi característica, lo máximo posible de asistencias, goles", señala el centrocampista caraqueño sobre su aportación al juego colectivo del Slavia.

Su labor es crear juego en la medular junto a Josef Husbauer, líder en asistencias.

También integra este elenco el turco alemán Halil Altintop, de 34 años, si bien el Slavia es un equipo que ha hecho también una apuesta por jóvenes talentos de África, como el marfileño Simon Deli y el camerunés Michael Ngadeu Ndadjui, a quienes se unen otras promesas como el ucraniano Eduard Sobol.

Forma además parte de este colectivo internacional el veterano capitán de la selección de Ucrania Ruslan Rotan, de 35 años, así como jugadores de Noruega, Holanda, Bosnia y dos experimentados internacionales eslovacos, como son Dusan Svento y Miroslav Stoch.

"Esta temporada tenemos un juego más elaborado. El año pasado era más simple. Tuvimos algunos problemas hasta que conseguimos estabilidad en el equipo, y ahora ya funciona y mejora con cada jornada", reconoció Silhavy.

Pero las joyas del Slavia son los delanteros Milan Skoda, jugador de la selección checa, y Tomas Necid, que también estará a punto para verse este jueves en Castellón las caras con el Villarreal que prepara Javier Calleja.

Con una media esta temporada de 0,3 goles por partido no están teniendo tanto acierto como el año pasado, cuando Skoda fue el máximo anotador de la liga checa con 15 tantos.

Ahora, de la mano de la chequera de CEFC China Energy Company Limited, el Slavia aspirar a revalidar el título de liga y pasar a la siguiente fase de la Liga Europa.

Este conglomerado es una de las diez mayores empresas de China, con intereses en el sector de hidrocarburos y servicios financieros, y en República Checa tiene intereses en sectores como grupos de inversión, operadores turísticos y cerveceras.

Gustavo Monge