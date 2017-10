Independiente del Valle y Delfín en un decisivo partido de la jornada diferida

Guayaquil (Ecuador), 17 oct (EFE).- Independiente del Valle y Delfín disputarán mañana un decisivo partido de la segunda etapa, tras la suspensión de partidos de la decimotercera fecha debido al último encuentro que jugó Ecuador contra Argentina por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

Si Independiente del Valle pretende ganar la segunda etapa, sabe que será decisivo imponerse a Delfín. En caso contrario, el cuadro cetáceo se librará de otro rival directo en su camino al título.

Delfín tiene 26 puntos, fruto de siete triunfos y cinco empates, pues perdió un partido en la actual etapa por 1-0 ante El Nacional, mientras Independiente esta con 22 puntos, producto de seis triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

Por la decimotercera fecha también se enfrentarán Deportivo Cuenca-Clan Juvenil, Guayaquil City-Universidad Católica, Liga de Quito-Fuerza Amarilla, y Barcelona, que difirió su encuentro de la octava fecha contra El Nacional por su participación en Copa Libertadores, jugará asimismo mañana.

Deportivo Cuenca, con 22 puntos, es otro de los cuadros con opción para ganar la etapa, por lo que le servirá solo la victoria sobre uno de los colistas del torneo, Clan Juvenil.

Mientras el cuadro cuencano tendrá la esperanza de triunfo en uno de los goleadores del torneo, con 16 tantos, el argentino Juan Dinenno, Clan Juvenil buscara todas las posibilidades para salvar la categoría para el próximo año.

Guayaquil City y Universidad Católica también disputarán un decisivo partido, pero por alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Liga de Quito ganaría por 3-0 sin jugar contra Fuerza Amarilla por una disposición reglamentaria, si su rival no paga antes de las 18.00 horas local de hoy (23.00 GMT) varias deudas a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Por la misma razón no pudo jugar y perdió por 3-0 contra Guayaquil City en la reciente jornada.

El partido entre Barcelona y El Nacional tendrá el tinte de crucial, pues otro empate o derrota barcelonista lo dejaría sin opción para ganar la etapa o un billete para la próxima Copa Libertadores.

Entretanto, una victoria mantendría expectante a El Nacional en su aspiración por asegurarse algún billete para la Libertadores o Copa Sudamericana de 2018.

Si bien Emelec descansará mañana, tiene dos partidos diferidos contra su eterno rival, Barcelona, por la participación barcelonista en la Libertadores. Macará tampoco jugará porque no tiene partidos pendientes en el torneo local.

. Partidos pendientes por la decimotercera fecha segunda etapa:

Miércoles: Independiente del Valle-Delfín, Deportivo Cuenca-Clan Juvenil, Guayaquil City-Universidad Católica y Liga de Quito-Fuerza Amarilla.

Por la octava fecha segunda etapa:

Miércoles: Barcelona-El Nacional.