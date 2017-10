Zidane recibe el premio ´The Best´ a mejor entrenador del año

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, recibió este lunes en Londres el premio 'The Best' de la FIFA a mejor entrenador de la temporada.

El preparador francés, segundo el año pasado, se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea), después de la que fue una campaña inmejorable, en la que el Real Madrid ganó LaLiga, la Champions League y las Supercopas de España y de Europa.

Zidane sucede en la lista de ganadores al transalpino Claudio Ranieri, ahora en las filas del Nantes, quien hace dos años guió contra todo pronóstico al modesto Leicester City al título de la Premier League.

"Mi inglés es muy malo, por eso lo vamos a hacer un poco en francés y en español", expresó Zidane al recoger el premio de manos de Ranieri.

"Este trofeo es una locura y significa muchas cosas. Es un honor estar aquí, es algo increíble; nunca pensé que iba a recibir algo así de importante. Quiero darle las gracias a los jugadores; es gracias a ellos que hay espectáculo", prosiguió Zidane, emocionado.

"Gracias también a Antonio (Conte) y Massimiliano (Allegri); esto es un poco vuestro. Lo he ganado yo, pero vosotros sois grandes", dijo en italiano el francés.

"Gracias también a mi mujer. Te quiero mucho. Siempre estás aquí. Y, obviamente, gracias al Real Madrid. El club me dio la posibilidad de entrenar a estos jugadores, a estos fenómenos: Cristiano, Luka, Toni, Marcelo. Gracias a todos mis futbolistas. Es un placer y esto es por vosotros", concluyó.

El encargado de hacer entrega al entrenador galo del premio, el segundo de la velada, este lunes en el London Palladium de la capital británica fue el vencedor el curso pasado, el propio Ranieri.