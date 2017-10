La goleada por 7-0 de Chile, lo que cambiaría Osorio de su trabajo en México

México, 26 oct (EFE).- El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio afirmó que si pudiera cambiar algo de su trabajo como seleccionador de México quitaría la goleada por 7-0 que les infligió Chile en la Copa América de 2016.

"Si pudiera cambiar algo de nuestra gestión sería el resultado contra Chile. Nunca había sufrido un resultado de esa magnitud. Aprendiendo de esa dolorosa experiencia, pusimos el plan, no lo puedo cambiar y no sabía cuál era el plan de contingencia, ahora ya sé cuál es. Esperemos que nunca se repita y lo sepamos manejar", dijo en una entrevista que publica hoy el diario deportivo Esto.

El 16 de junio de 2016, luego de enlazar 10 victorias seguidas, la selección mexicana sufrió su primer revés con Osorio en el banquillo. La goleada por 7-0 puso al estratega en el centro de las críticas.

"De lo positivo me quedo con el resultado de Estados Unidos en Columbus, el equipo creció en confianza, lo que se pueda hacer y sí estamos dispuestos de dar el cien", dijo al aludir a la victoria en el comienzo de las eliminatorias del Mundial.

México se clasificó a Rusia 2018 como líder de la liguilla de la Concacaf. Osorio negó que se tomara ese resultado como una revancha, luego de haber terminado el Tri en el cuarto puesto de la Copa Confederaciones.

"No tengo ninguna revancha personal. Sí tengo una gran responsabilidad con el fútbol mexicano, con todos ustedes, con los muchachos y espero que lleguen todos de buena condición de salud. A partir de ahí creo que tenemos buenas posibilidades de jugar contra quien sea", indicó.

Del sorteo del Mundial, el 1 de diciembre en Moscú, dijo estar preparado para el peor de los escenarios, y concentrado en que su equipo llegue bien a la competencia.

"Independientemente a quién me gustaría enfrentar, al final es un sorteo", dijo. "La clave estará en cómo llegan mis jugadores", apostilló.

México se ha clasificado a los octavos de final en las últimas seis Copas Mundiales, pero en ningún caso accedió a cuartos de final, lo cual espera conseguir Osorio con el equipo en Rusia.

"Me enorgullece liderar al grupo, a esta selección y tendremos posibilidades de darle felicidad a todos los mexicanos, ellos me ven así y se lo agradezco a toda la plantilla", puntualizó.